Опубликованы декларации о доходах Путина и Мишустина за 2019 год

Президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9,726 млн рублей. Об этом говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля в пятницу, 14 августа.

Доход российского лидера за прошлый год примерно на 1,1 млн рублей больше, чем в 2018 году, — тогда он задекларировал 8,6 млн рублей дохода. Новым имуществом политик за прошлый год не обзавелся.

Согласно декларации, Путину по-прежнему принадлежат квартира и гараж площадью 77 кв. м и 18 кв. м, еще одна квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место в 18 кв.м.

За президентом также числятся два уже раритетных автомобиля ГАЗ-М21, автомобиль «Нива» и автоприцеп «Скиф».

Доход политика за 2017 год составил более 18 млн рублей из-за продажи земельного участка площадью 1500 кв. м.

Премьер-министр Михаил Мишустин заработал в прошлом году 18,2 млн рублей, говорится в декларации, которая опубликована на сайте правительства. Супруга Мишустина за тот же год заработала 54,8 млн рублей.

В декларации за 2018 год доход Мишустина на посту руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России составил 18,9 млн рублей.

В собственности у нынешнего российского премьера по-прежнему находится квартира площадью 141,6 кв. м, земельный участок и жилой дом площадью 861 кв. м. Недвижимость также записана на его жену и сына. Супруга главы правительства владеет автомобилем Ford Kuga.

В пресс-службе правительства пояснили агентству «РИА Новости», что сумма дохода председателя кабмина за прошлый год сложилась из доходов по месту работы в ФНС и доходов по депозитным вкладам денег, которые он заработал ранее.

Согласно декларациям, опубликованным весной 2019 года, самым обеспеченным чиновником российского правительства по итогам 2018 года стал вице-премьер Юрий Трутнев. Его годовой доход составил 538,4 млн рублей. Самый низкий доход был у министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, который заработал 6,105 млн рублей.