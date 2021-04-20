Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "...
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронь...
Главная / Политика

Опубликованы декларации о доходах членов правительства Ленобласти

20 апреля 2021, 21:10  •  85 • Политика
На сайте администрации Ленинградской области 20 апреля были опубликованы декларации о годовых доходах членов регионального правительства.
Согласно отчету, самый большой доход в 9,7 млн рублей задекларировала вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк. Это на 2,9 млн рублей больше, чем у самого главы региона Александра Дрозденко.
Второй по уровню доходов среди вице-губернаторов стал зампредседателя экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Он заработал 6,1 млн рублей. Третьим по финансам оказался Михаил Ильин, курирующий безопасность, экологию и спорт. Его доходы составили 4,2 млн рублей.
За год жена транспортного вице-губернатора Сергея Харлашкина заработала 21,3 млн рублей. У неё в собственности есть квартира на Украине. Сам Харлашкин обозначил квартиру в Чехии. Супруга аграрного вице-губернатора Олега Малащенко указала доход в 15 млн рублей. Пара имеет в собственности квартиру в Испании.
Ранее в апреле по итогам 2020 глава Минпромторга РФ Денис Мантуров задекларировал самый большой в правительстве РФ доход более чем в 740 млн рублей. В пятерке членов правительства с самыми большими доходами оказались министр транспорта Виталий Савельев (свыше 359,4 млн рублей), министр энергетики РФ Николай Шульгинов (почти 201,7 млн рублей), вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко (142,7 млн рублей) и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (133,1 млн рублей).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого упорства указал политолог
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили со звонком из дурдома
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Скандалист Гончаренко "взвыл"
20 апреля 2021, 16:35
Как США подставили Украину в деле MH17: "Обман идёт колоссальный"
20 апреля 2021, 12:55
"Что-то многократно лопнуло": Меркель высказалась об отношениях с Россией. Коц выдал прогноз
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 апреля 2021, 07:25
"А что он ждёт?": Посол США отказался покинуть Россию. На опасность такого ...
20 апреля 2021, 01:00
Политолог: "Отношений между Россией и Чехией больше нет"
20 апреля 2021, 05:35
"Высылайте пять мотоциклетов с пулемётами": Призывы Киева к НАТО сравнили с...
20 апреля 2021, 01:00
"Пусть боятся "Коралла": Турки возмутились русским намёком на печальну...
20 апреля 2021, 14:45
"Продали совесть!": В ПАСЕ жестко потребовали убрать украинский флаг. Сканд...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
18 апреля 2021, 19:40
Нацистам приготовиться: подполковник СБУ рассказал, чем закончится война в Донбассе
18 апреля 2021, 07:45
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.