Опубликованы декларации о доходах членов правительства Ленобласти

На сайте администрации Ленинградской области 20 апреля были опубликованы декларации о годовых доходах членов регионального правительства.

Согласно отчету, самый большой доход в 9,7 млн рублей задекларировала вице-губернатор по внутренней политике Ленинградской области Анна Данилюк. Это на 2,9 млн рублей больше, чем у самого главы региона Александра Дрозденко.

Второй по уровню доходов среди вице-губернаторов стал зампредседателя экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. Он заработал 6,1 млн рублей. Третьим по финансам оказался Михаил Ильин, курирующий безопасность, экологию и спорт. Его доходы составили 4,2 млн рублей.

За год жена транспортного вице-губернатора Сергея Харлашкина заработала 21,3 млн рублей. У неё в собственности есть квартира на Украине. Сам Харлашкин обозначил квартиру в Чехии. Супруга аграрного вице-губернатора Олега Малащенко указала доход в 15 млн рублей. Пара имеет в собственности квартиру в Испании.

Ранее в апреле по итогам 2020 глава Минпромторга РФ Денис Мантуров задекларировал самый большой в правительстве РФ доход более чем в 740 млн рублей. В пятерке членов правительства с самыми большими доходами оказались министр транспорта Виталий Савельев (свыше 359,4 млн рублей), министр энергетики РФ Николай Шульгинов (почти 201,7 млн рублей), вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко (142,7 млн рублей) и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (133,1 млн рублей).