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Опубликованы данные о погибшем при крушении Су-27 на Украине пилоте

15 декабря 2018, 21:39  •  192 • Украина
При крушении истребителя Су-27 в Житомирской области Украины погиб военный лётчик первого класса майор Александр Фоменко. Об этом заявили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.
 
Reuters
 

«Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр»… 1975 года рождения, украинец», — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Как отмечается, общий налёт часов у пилота составлял 482 часа. У погибшего остались жена и дочь.

Ранее стало известно о крушении Су-27 при заходе на посадку в Житомирской области. В результате происшествия погиб лётчик. 

Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим. 

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