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Опубликованы данные о погибшем при крушении Су-27 на Украине пилоте
15 декабря 2018, 21:39 • 192 • Украина
При крушении истребителя Су-27 в Житомирской области Украины погиб военный лётчик первого класса майор Александр Фоменко. Об этом заявили в пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ.
Reuters
«Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр»… 1975 года рождения, украинец», — говорится в сообщении на странице в Facebook.
Как отмечается, общий налёт часов у пилота составлял 482 часа. У погибшего остались жена и дочь.
Ранее стало известно о крушении Су-27 при заходе на посадку в Житомирской области. В результате происшествия погиб лётчик.
Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим.
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