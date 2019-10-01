Опубликовано видео «золотой» попытки Ласицкене на ЧМ в Дохе

На официальном сайте IAAF выложено видео победной попытки российской легкоатлетки Марии Ласицкене, выигравшей турнир по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.

Трёхкратная чемпионка мира в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м и фактически не оставила соперницам шанса на то, чтобы лишить себя очередной золотой медали.

Кроме неё, покорить заявленную высоту смогла лишь украинка Ярослава Магучих. Стоит отметить, что 18-летняя спортсменка по ходу финала соревнований дважды переписала рекорд мира в возрастной категории U20.

Ранее сообщалось, что на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) призвали не отрицать того, что Ласицкене является россиянкой.

Two over 2.04m Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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