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Опубликовано видео «золотой» попытки Ласицкене на ЧМ в Дохе
01 октября 2019, 05:39 • 149 • Украина
На официальном сайте IAAF выложено видео победной попытки российской легкоатлетки Марии Ласицкене, выигравшей турнир по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе.
© instagram.com/lasitskene.maria
Трёхкратная чемпионка мира в первой же попытке преодолела планку на высоте 2,04 м и фактически не оставила соперницам шанса на то, чтобы лишить себя очередной золотой медали.
Кроме неё, покорить заявленную высоту смогла лишь украинка Ярослава Магучих. Стоит отметить, что 18-летняя спортсменка по ходу финала соревнований дважды переписала рекорд мира в возрастной категории U20.
Ранее сообщалось, что на официальном сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) призвали не отрицать того, что Ласицкене является россиянкой.
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