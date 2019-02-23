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Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе

23 февраля 2019, 22:54  •  140 • Украина
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места взрыва машины на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.
 
Reuters © Alexander Ermochenko
 

На кадрах видны обгоревшие обломки автомобиля и повреждённая часть трассы.

23 февраля на КПП «Еленовка» в Донбассе подорвался автомобиль.

В результате инцидента погибли два человека. Ещё один человек получил ранения, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

По некоторой информации, в момент происшествия водитель автомобиля съехал на обочину, но не справился с управлением, и машину занесло.

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