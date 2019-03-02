Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Американцам необходима смена власти»: возможны ли новые провокации с «гумпомощь...
Аваков ответил на вопрос о своей карьере после президентских выборов на Украине
В Крыму ответили на слова украинского политика о причинах присоединения полуостр...
Что вернёт элиту РФ на землю. О старых и новых проблемах России
Главная / Политика

Опубликовано видео "прощания" русских фрегатов с эсминцем "Дональдом Куком" - "зажали американца" в Эгейском море

02 марта 2019, 17:39  •  515 • Политика
В Сети на YouTube-канале Aydinlik обнародовали видео "прощания" двух русских фрегатов с американским эсминцем "Дональд Кук". "Зажали американца", как сообщается, в Эгейском море. На самом же деле корабли мирно разошлись в районе пролива Босфор, просто в какой-то момент эсминец оказался между ними.
Ранее стало известно, что, проходя пролив Босфор, американский эсминец "Дональд Кук", возвращающийся с "морской прогулки" до Одессы, встретился по дороге сразу с двумя русскими фрегатами.
Теперь же в Сети появилось видео "прощания" кораблей. Разместила его у себя изначально на YouTube-канале турецкая газета Aydinlik.
"Военные корабли США и России, встречающиеся на Босфоре", - указало издание.
На самом же деле корабли мирно разошлись в районе пролива Босфор, просто в какой-то момент эсминец оказался между ними.
Правда, издание указывает, что на кораблях были вооруженные люди - охрана. Но "встреча" прошла мирно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



515
Источник
Похожие новости
02 марта 2019, 01:24
Как военные США делают кассу на «российской угрозе»
02 марта 2019, 14:24
"Это же маршрутка. На МКС остановите, пожалуйста": После первого запуска Crew Dragon в Сети поставили крест на "Союзе"
02 марта 2019, 17:39
"У штаба бьюти-блогера Навального появилось правильное название" - Гаспарян об акции протеста в Санкт-Петербурге
Загрузка...
02 марта 2019, 11:09
Из парижской могилы в украинский музей: В Запорожье требуют вернуть прах Нестора Махно
02 марта 2019, 07:54
Без денег и без виз: Transparency International вновь уколола "ахиллесову пяту" Киева
02 марта 2019, 14:24
В Госдуме готовят "черный список" усыновителей и опекунов
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказ...
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, ...
02 марта 2019, 01:09
«В связи с отсутствием юрисдикции»: Россия отказалась признать решение Гаагского арби...
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - у...
02 марта 2019, 01:24
Лукашенко разозлил разговор с Медведевым об Абхазии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2019, 16:09
Третья мировая? Куда упали первые бомбы
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказала, как президент "распустил руки"
26 февраля 2019, 19:09
«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
27 февраля 2019, 05:09
В США уверены, что Путин превратит их в радиоактивный пепел - СМИ
24 февраля 2019, 05:39
"Зомбировали" русофобией в Канаде: Актер Огурцов устыдил Серебрякова за его высказывания о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.