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Опубликовано видео полыхающего ковид-госпиталя в Ираке: СМИ говорят о десятках погибших

13 июля 2021, 01:00  •  62 • В мире
В иракском городе Эн-Насирия, расположенном к юго-востоку от Багдада, случился пожар. Видео полыхающего ковид-госпиталя попало в Сеть. Местные СМИ сообщают, что погибло не менее 40 человек.
На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Life Shot, видна толпа зевак. Многие из них снимают происходящее на камеры мобильных телефонов. Перед ними полыхающее здание. Вверх поднимается плотный чёрный дым.
Телеканал Al Arabiya сообщил, что пожар случился в ковидном госпитале "Имам Хусейн". По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв баллона с кислородом.
По данным СМИ, как минимум 40 человек погибли. Около 70 человек удалось эвакуировать из горящего здания. Внутри корпусов заблокировано несколько десятков пациентов и сотрудников больницы.
Пожар локализован. Минздрав мухафазы Ди-Кар, к которой относится город, ввёл режим чрезвычайного положения. На место трагедии выехал премьер Ирака Мустафа аль-Казыми.
Напомним, в апреле подобный случай произошёл в другой иракской больнице. В одним из госпиталей Багдада тоже взорвался баллон с кислородом. Тогда 82 человека погибли и больше 110 пострадали. После трагедии в отставку отправили губернатора Багдада и министра здравоохранения.

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