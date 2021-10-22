Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист...
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего перегов...
По заветам Вацлава Гавела: Чехия пересмотрит отношения с Россией
Главная / Политика

Опубликовано видео незаконного проникновения Саакашвили в Грузию

22 октября 2021, 10:55  •  93 • Политика
Михаил Саакашвили. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Политик прибыл на родину с территории Украины
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тайно вернулся на родину, чтобы в очередной раз настроить общество против действующей власти и помочь на выборах своей партии, потерявшей народную любовь. Изначально правоохранительные органы отрицали сам факт проникновения, заявляя, что политик не пересекал госграницу. Однако сейчас детали хитрого плана Саакашвили уже раскрыты, нарушитель арестован, а гражданам страны показали, на что он пошел ради демонстрации политических амбиций. 
Пока экс-президент ожидает приговора суда по целому ряду уголовных дел, следствие выясняет обстоятельства, при которых он незаконно пересек границу страны. Уже известно, что политик прибыл на родину в грузовике с молоком, которая выехала из Украины.
На кадрах, показанных по грузинскому телевидении, видно, что Саакашвили прятался в очень тесном пространстве. По данным "Пятого канала", бывший глава государства провел около 48 часов в вентиляционном отсеке фуры, которая с грузом молока на пароме шла в порт Поти. 
Политик периодически выходил на связь со своими подписчиками: вел прямой эфир прямо из грузовика. При этом Саакашвили жевал жвачку, выглядел не очень презентабельно и, видимо, сильно вспотел от духоты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





93
Источник
Похожие новости
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
22 октября 2021, 01:00
Русского "Кузю" сравнили с "элитой" США
22 октября 2021, 03:20
Узбекская журналистка, "застыдившая" русский язык, месяц назад окончила курсы Госдепа
22 октября 2021, 01:00
МВД России придётся объяснить скандальную амнистию мигрантов
22 октября 2021, 08:35
В Кремле поставили точку в спорах о гражданстве Медведчука
22 октября 2021, 08:35
"Я прошу вас прекратить!": Европарламентарии рассорились из-за "радости Путина"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 18:55
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Путин"
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
21 октября 2021, 18:00
Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"
15 октября 2021, 15:35
Forbes: Украину бросили на съедение волкам
19 октября 2021, 18:10
Зачем второй человек в ОПЗЖ Вадим Рабинович летал в Москву и встречался с Дмитрием Козаком?
15 октября 2021, 21:25
Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.