Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Предвыборные обещания Трампа: Глава Белого Дома перенёс внимание со стены на фар...
600 сотрудников SpaceX ждет увольнение - СМИ
«Попытка спровоцировать Россию»: ВМС США сообщили о планах направить в Арктику в...
Жители Ливана перед ракетной атакой в Сирии сообщали о самолётах ВВС Израиля
Главная / В мире

Опубликовано видео борьбы ПВО Сирии с ракетными атаками Израиля

12 января 2019, 13:24  •  141 • В мире
Сирийское агентство САНА обнародовало кадры, на которых средства ПВО Сирии отражают воздушное нападение Израиля.
По данным телеканала Ikhbariya, израильская авиация начали атаку в 23:15 по местному времени (0:15 субботы по московскому времени) со стороны района Галилейский палец, находящегося на рубеже с Ливаном. В ходе нападения самолеты Израиля запустили по Дамаску несколько ракет.
Большую часть из них сирийские зенитчики смогли поразить. По данным военного источника, ущерб был нанесен лишь складу, находящемуся в районе международного аэропорта Дамаска.
По сведениям портала Flightradar, вскоре после того, как завершилось нападение, в 23:58 (0:58 по московскому времени) из Дамаска в Бахрейн вылетел авиалайнер авиаперевозчика Syrian Air.
Предыдущее подобное нападение произошло 25 декабря. Тогда израильская авиация наносила удары по Сирии во время своего пребывания в воздушном пространстве Ливана.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

141
Источник
Похожие новости
12 января 2019, 03:24
«Уйти, чтобы остаться»: коалиция во главе с США объявила о начале вывода войск из Сирии
12 января 2019, 13:24
Американское судно Kearsarge с сотнями морпехов движется в сторону Сирии
12 января 2019, 03:39
Жители Ливана перед ракетной атакой в Сирии сообщали о самолётах ВВС Израиля
Загрузка...
12 января 2019, 03:39
Агентство SANA заявило, что ракетный удар по Сирии нанёс Израиль со своей территории на границе с Ливаном
11 января 2019, 20:54
«Оправдывают собственные просчёты»: СК указал на цели публикаций с «версией» убийства российских журналистов в ЦАР
12 января 2019, 13:24
Присутствие США на Ближнем Востоке не делает ситуацию лучше, но и хуже тоже не делает — американский специалист по нацбезопасности
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
12 января 2019, 03:39
В ОБСЕ отреагировали на отказ Киева пускать наблюдателей из России на выборы президен...
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукаш...
12 января 2019, 00:24
Немцы не любят российских туристов на курортах за то же самое, за что не любят их сам...
12 января 2019, 06:54
Сирийские системы ПВО поразили восемь израильских ракет, но несколько снарядов достиг...
12 января 2019, 06:54
Антирейтинг стран с самым "смертоносным" питанием составили ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 02:24
Поклонская: Некоторые депутаты готовы отказаться от пенсии. Так у них счета за рубежом!
06 января 2019, 17:39
"Сила "смертельного удара" Лаврова" показала просчеты Израиля, побив рекорды в Сети
07 января 2019, 16:24
"Филькина грамота не подписана": В Сети посмеялись над томосом, который Украине пришлось вернуть в Стамбул
09 января 2019, 04:09
Россия перекрыла вентиль: Транзит газа через Литву прекращён
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
07 января 2019, 19:39
"Просто истекают злобой": Либералы раскритиковали Путина за визит к больным детям в канун Рождества
09 января 2019, 20:24
"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.