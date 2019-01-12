Опубликовано видео борьбы ПВО Сирии с ракетными атаками Израиля

По данным телеканала Ikhbariya, израильская авиация начали атаку в 23:15 по местному времени (0:15 субботы по московскому времени) со стороны района Галилейский палец, находящегося на рубеже с Ливаном. В ходе нападения самолеты Израиля запустили по Дамаску несколько ракет.

Большую часть из них сирийские зенитчики смогли поразить. По данным военного источника, ущерб был нанесен лишь складу, находящемуся в районе международного аэропорта Дамаска.

По сведениям портала Flightradar, вскоре после того, как завершилось нападение, в 23:58 (0:58 по московскому времени) из Дамаска в Бахрейн вылетел авиалайнер авиаперевозчика Syrian Air.

Предыдущее подобное нападение произошло 25 декабря. Тогда израильская авиация наносила удары по Сирии во время своего пребывания в воздушном пространстве Ливана.