Опубликовано редкое видео из рабочего кабинета Путина

Опубликовано редкое видео из рабочего кабинета Владимира Путина. Речь о рабочем месте президента на борту его самолёта. Ролик запечатлел момент перелёта русского лидера в Женеву - на встречу с американским коллегой Джо Байденом.

В программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" было показано редкое видео из рабочего кабинета главы государства.

Речь о рабочем месте президента Владимира Путина на борту его самолёта. Ролик запечатлел момент перелёта русского лидера в Женеву - на встречу с американским коллегой Джо Байденом, которая проходила 16 июня.

В репортаже отмечается, что в салоне имеются подушки и пледы, однако главе нашего государства они не понадобились. Путин вылетел в Швейцарию заранее - ещё утром.

Однако отдыхать в преддверии переговоров русский президент не стал. Он находился за рабочим столом и изучал ключевые документы по отношениям между Россией и США.

На видео, в частности, попал момент, когда самолёт оказался в зоне турбулентности.