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Опубликовано редкое видео из рабочего кабинета Путина
20 июня 2021, 21:20 • 33 • Политика
Опубликовано редкое видео из рабочего кабинета Владимира Путина. Речь о рабочем месте президента на борту его самолёта. Ролик запечатлел момент перелёта русского лидера в Женеву - на встречу с американским коллегой Джо Байденом.
В программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" было показано редкое видео из рабочего кабинета главы государства.
Речь о рабочем месте президента Владимира Путина на борту его самолёта. Ролик запечатлел момент перелёта русского лидера в Женеву - на встречу с американским коллегой Джо Байденом, которая проходила 16 июня.
В репортаже отмечается, что в салоне имеются подушки и пледы, однако главе нашего государства они не понадобились. Путин вылетел в Швейцарию заранее - ещё утром.
Однако отдыхать в преддверии переговоров русский президент не стал. Он находился за рабочим столом и изучал ключевые документы по отношениям между Россией и США.
На видео, в частности, попал момент, когда самолёт оказался в зоне турбулентности.
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