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Опубликовано постановление о роспуске ЦИК Украины
18 сентября 2019, 12:09 • 83 • Украина
Опубликовано постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины.
Reuters
«Верховная рада постановляет: прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии», — говорится в сообщении издания «Голос Украины».
Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.
Ранее Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины, соответствующее предложение поддержал 341 депутат.
12 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал решение о роспуске ЦИК политически мотивированным.
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