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Опубликовано постановление о роспуске ЦИК Украины

18 сентября 2019, 12:09  •  83 • Украина
Опубликовано постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины.
 
Reuters
 

«Верховная рада постановляет: прекратить досрочно полномочия всего состава Центральной избирательной комиссии», — говорится в сообщении издания «Голос Украины».

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

Ранее Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК Украины, соответствующее предложение поддержал 341 депутат.

12 сентября бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал решение о роспуске ЦИК политически мотивированным.

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