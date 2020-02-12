Опубликованная Пентагоном карта морских угроз США от России и Китая вызвала ажиотаж • 130 • Аналитика

Министерство обороны США опубликовало новую карту, на которой отражены последние военно-морские операции России и Китая. Растущая активность двух важнейших конкурентов Штатов в Мировом океане сейчас крайне настораживает американские власти.



Опубликованная Пентагоном карта будет присоединена к бюджетному запросу американского оборонного ведомства на 2021 финансовый год. Военные США выражают очень большую обеспокоенность морской активностью РФ и КНР, причем более всего их раздражают перемещения российских подводных лодок.







Российские корабли появляются у берегов США

На специальной карте отмечены места расположения крупных подводных кабелей и зоны морской активности ВМФ России и ВМС Китая. Этот факт вызвал ажиотаж.



Российские военные корабли, согласно карте, появлялись не только в Арктическом регионе, но и на севере Атлантики, в Карибском море, у юго-восточного побережья США.



Чаще всего корабли следуют мимо Пиренейского полуострова и далее в район Карибского моря, обходят вокруг Кубы. Другой частый маршрут российских кораблей – от Северной Атлантики до северного побережья Южной Америки и от Гвинейского залива до северо-восточного побережья Бразилии.





Конечно, появление российских кораблей и подводных лодок вблизи американского побережья заставляет власти США всерьез беспокоиться об обороноспособности страны. Ведь ВМФ России показывает, что для него нет недосягаемых целей и заокеанское положение США не является абсолютной защитой в современных условиях. Рост боевой мощи российских ВМФ, который имеет место, пусть и не стремительными темпами, также рассматривается в США как явная угроза доминированию Вашингтона в Мировом океане.



Китай наращивает морскую мощь

Не менее настораживает американских военных и активность ВМС Китая. Еще несколько десятилетий назад США не воспринимали Китай как серьезного соперника в Мировом океане, но сейчас ситуация изменилась. Мощь китайских ВМС постоянно растет, как возрастает и стремление Китая утверждать свое присутствие в самых разных уголках света.



В первую очередь, флот Поднебесной присутствует в Южно-Китайском море, но довольно высока его активность в других районах западной части Тихого океана. Китайские военные корабли перемещаются даже в Чукотском море, что наглядно свидетельствует об арктических амбициях КНР. Появление китайской военной базы на Африканском континенте, в Джибути, неизбежно приведет и к увеличению морского присутствия КНР в Индийском океане и Красном море.



Известно, что морская активность КНР расширяется поэтапно, в соответствии с особой стратегией. Первый этап – контроль над ситуацией в Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Второй этап – расширение оперативных районов за счет включения в них участков Тихого океана от Курильских островов и Японии до Новой Гвинеи и Каролинских островов. Третий этап – создание флота, способного оперативно решать поставленные задачи в любой точке Мирового океана, включая и удаленные от Китая участки в Атлантическом или Индийском океанах.





Над достижением последней цели Пекин очень активно работает. В 2019 году ВМС Китая по численности боевого состава превзошли ВМС США, причем реализация кораблестроительной программы китайского правительства не прекращается ни на миг.



Основная задача – обзавестись мощными атомным подводным и авианосным флотами, что позволит на равных конкурировать с США. Кстати, если в составе ТОФ ВМФ России всего 1 эсминец, то у ВМС Китая – 40 эсминцев, в том числе 16 новых, а еще 18 эсминцев находятся в стадии постройки и скоро также пополнят боевой состав китайского флота.



Пентагон ждет денег из бюджета

В Пентагоне рассчитывают, что приложенная к запросу карта убедит президента и конгрессменов в необходимости расширения оборонных расходов. Причем финансирование военного ведомства должно будет учесть возрастающие риски морских операций России и Китая и затраты США на ответные меры.



В качестве же ответных мер может рассматриваться дальнейшее увеличение боевого потенциала ВМС Соединенных Штатов и также расширение их присутствия в Атлантике, Тихом и Индийском океанах, а также в Арктическом регионе, который в последнее время становится новым полем конкуренции великих держав за ресурсы и коммуникационные маршруты. Но эти задачи требуют дополнительного финансирования и загрузки мощностей американской военной промышленности, в первую очередь кораблестроительной.







Вопрос в том, сочтут ли в Конгрессе США и Белом доме перечисленные морские риски достаточным основанием для дальнейшего увеличения расходов на содержание ВМС США, его переоснащение и расширение присутствия в отдаленных от американского побережья точках Мирового океана. Министерство обороны США опубликовало новую карту, на которой отражены последние военно-морские операции России и Китая. Растущая активность двух важнейших конкурентов Штатов в Мировом океане сейчас крайне настораживает американские власти.Опубликованная Пентагоном карта будет присоединена к бюджетному запросу американского оборонного ведомства на 2021 финансовый год. Военные США выражают очень большую обеспокоенность морской активностью РФ и КНР, причем более всего их раздражают перемещения российских подводных лодок.На специальной карте отмечены места расположения крупных подводных кабелей и зоны морской активности ВМФ России и ВМС Китая. Этот факт вызвал ажиотаж.Российские военные корабли, согласно карте, появлялись не только в Арктическом регионе, но и на севере Атлантики, в Карибском море, у юго-восточного побережья США.Чаще всего корабли следуют мимо Пиренейского полуострова и далее в район Карибского моря, обходят вокруг Кубы. Другой частый маршрут российских кораблей – от Северной Атлантики до северного побережья Южной Америки и от Гвинейского залива до северо-восточного побережья Бразилии.Конечно, появление российских кораблей и подводных лодок вблизи американского побережья заставляет власти США всерьез беспокоиться об обороноспособности страны. Ведь ВМФ России показывает, что для него нет недосягаемых целей и заокеанское положение США не является абсолютной защитой в современных условиях. Рост боевой мощи российских ВМФ, который имеет место, пусть и не стремительными темпами, также рассматривается в США как явная угроза доминированию Вашингтона в Мировом океане.Не менее настораживает американских военных и активность ВМС Китая. Еще несколько десятилетий назад США не воспринимали Китай как серьезного соперника в Мировом океане, но сейчас ситуация изменилась. Мощь китайских ВМС постоянно растет, как возрастает и стремление Китая утверждать свое присутствие в самых разных уголках света.В первую очередь, флот Поднебесной присутствует в Южно-Китайском море, но довольно высока его активность в других районах западной части Тихого океана. Китайские военные корабли перемещаются даже в Чукотском море, что наглядно свидетельствует об арктических амбициях КНР. Появление китайской военной базы на Африканском континенте, в Джибути, неизбежно приведет и к увеличению морского присутствия КНР в Индийском океане и Красном море.Известно, что морская активность КНР расширяется поэтапно, в соответствии с особой стратегией. Первый этап – контроль над ситуацией в Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Второй этап – расширение оперативных районов за счет включения в них участков Тихого океана от Курильских островов и Японии до Новой Гвинеи и Каролинских островов. Третий этап – создание флота, способного оперативно решать поставленные задачи в любой точке Мирового океана, включая и удаленные от Китая участки в Атлантическом или Индийском океанах.Над достижением последней цели Пекин очень активно работает. В 2019 году ВМС Китая по численности боевого состава превзошли ВМС США, причем реализация кораблестроительной программы китайского правительства не прекращается ни на миг.Основная задача – обзавестись мощными атомным подводным и авианосным флотами, что позволит на равных конкурировать с США. Кстати, если в составе ТОФ ВМФ России всего 1 эсминец, то у ВМС Китая – 40 эсминцев, в том числе 16 новых, а еще 18 эсминцев находятся в стадии постройки и скоро также пополнят боевой состав китайского флота.В Пентагоне рассчитывают, что приложенная к запросу карта убедит президента и конгрессменов в необходимости расширения оборонных расходов. Причем финансирование военного ведомства должно будет учесть возрастающие риски морских операций России и Китая и затраты США на ответные меры.В качестве же ответных мер может рассматриваться дальнейшее увеличение боевого потенциала ВМС Соединенных Штатов и также расширение их присутствия в Атлантике, Тихом и Индийском океанах, а также в Арктическом регионе, который в последнее время становится новым полем конкуренции великих держав за ресурсы и коммуникационные маршруты. Но эти задачи требуют дополнительного финансирования и загрузки мощностей американской военной промышленности, в первую очередь кораблестроительной.Вопрос в том, сочтут ли в Конгрессе США и Белом доме перечисленные морские риски достаточным основанием для дальнейшего увеличения расходов на содержание ВМС США, его переоснащение и расширение присутствия в отдаленных от американского побережья точках Мирового океана. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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