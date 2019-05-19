Опубликована программа инаугурации Зеленского

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала программу мероприятий в день инаугурации лидера страны, сообщает УНИАН со ссылкой на штаб политика.

Согласно опубликованным материалам, с 10:00 до 11:00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Верховной рады.

Позже, с 11:05 до 11:20, он будет участвовать в церемонии представления командующих видами ВС Украины.

«С 11:20 до 11:50 состоится приветствие Зеленским и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце», — указано в тексте.

Кроме того, избранный лидер намерен провести ряд встреч с главами иностранных делегаций.

Ранее Зеленский пригласил всех желающих посмотреть церемонию его инаугурации, которая состоится 20 мая, на телеэкране в Мариинском парке Киева.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник оценил в разговоре с ФАН заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что главной задачей Владимира Зеленского в ближайшие два года станет уплата государственных долгов.