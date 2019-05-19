|
Опубликована программа инаугурации Зеленского
19 мая 2019, 18:24 • 118 • Украина
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала программу мероприятий в день инаугурации лидера страны, сообщает УНИАН со ссылкой на штаб политика.
РИА Новости
Согласно опубликованным материалам, с 10:00 до 11:00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Верховной рады.
Позже, с 11:05 до 11:20, он будет участвовать в церемонии представления командующих видами ВС Украины.
«С 11:20 до 11:50 состоится приветствие Зеленским и его супругой Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце», — указано в тексте.
Кроме того, избранный лидер намерен провести ряд встреч с главами иностранных делегаций.
Ранее Зеленский пригласил всех желающих посмотреть церемонию его инаугурации, которая состоится 20 мая, на телеэкране в Мариинском парке Киева.
В свою очередь, политолог Руслан Бортник оценил в разговоре с ФАН заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана о том, что главной задачей Владимира Зеленского в ближайшие два года станет уплата государственных долгов.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
118
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2019, 19:54
|
13 мая 2019, 06:24
|
17 мая 2019, 01:39
|
16 мая 2019, 14:09
|
17 мая 2019, 11:09
|
14 мая 2019, 01:54
|
18 мая 2019, 01:54