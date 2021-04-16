Опубликована декларация о доходах Путина за 2020 год

Президент России Владимир Путин в 2020 году заработал 9,994 млн рублей, следует из опубликованной в пятницу, 16 апреля, декларации о доходах главы государства.

Отмечается, что в 2019 году Путин заработал 9,726 млн рублей, а годом ранее, в 2018 году, доход российского лидера составил 8,648 млн рублей.

9 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что декларация о доходах российского лидера будет обнародована в ближайшее время.

16 апреля о доходах отчитался премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, за 2020 год его доход составил 19,9 млн рублей.