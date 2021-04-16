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Опубликована декларация о доходах Путина за 2020 год

16 апреля 2021, 20:00  •  55 • Политика
Президент России Владимир Путин в 2020 году заработал 9,994 млн рублей, следует из опубликованной в пятницу, 16 апреля, декларации о доходах главы государства.
Отмечается, что в 2019 году Путин заработал 9,726 млн рублей, а годом ранее, в 2018 году, доход российского лидера составил 8,648 млн рублей.
9 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что декларация о доходах российского лидера будет обнародована в ближайшее время.
16 апреля о доходах отчитался премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, за 2020 год его доход составил 19,9 млн рублей.

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