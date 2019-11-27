Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свободу навигации": Главы МИД четырёх стран обратились к России с зая...
"Нема дурных": Витязева - о говорящей реакции украинцев в Эстонии на п...
В Госдуме назвали скрытую цель претензий к России по Азовскому морю
«Погибших нет»: что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминик...
Главная / Украина

Опубликован закон о наказании за незаконное обогащение на Украине

27 ноября 2019, 15:09  •  92 • Украина
Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн гривен опубликован в газете Верховной рады «Голос Украины».
 
РИА Новости
 

Отмечается, что закон предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет в случае приобретения активов, чья стоимость более чем на 6 243 250 гривен превышает законные доходы.

Необоснованные активы будут подлежать конфискации. В случае невозможности конфискации активов обвиняемый будет обязан выплатить государству их стоимость.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказал мнение, что в стране больше не осталось коррупционеров, занимающих высшие должностные посты и что в ближайшее время коррупция будет искоренена на всех уровнях. По его словам, в настоящее время на Украине наблюдаются «хорошие макроэкономические показатели», снижается уровень инфляции, укрепляется международный рейтинг страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
26 ноября 2019, 22:54
Помпео заявил о проверке США любых данных о вмешательствах в выборы
27 ноября 2019, 02:09
Политолог оценил призыв партии Порошенко по поводу российского газа
27 ноября 2019, 08:39
«Очень тонкий лёд»: как на позиции Зеленского могут повлиять скандалы в Раде и урегулирование в Донбассе
27 ноября 2019, 02:09
«Зондирование общественного мнения»: почему в Германии заявили о готовности усилить присутствие бундесвера за рубежом
27 ноября 2019, 11:54
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
26 ноября 2019, 16:24
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 ноября 2019, 02:24
"Это будет Нобелевская по физике": В Рунете нашли серьёзный просчёт в газов...
27 ноября 2019, 05:39
"В безвыходном положении": Штаты пытаются выбить у России "билеты"...
27 ноября 2019, 02:24
В Вильнюсе российская несистемная оппозиция хоронила Путина – порвали два баяна
27 ноября 2019, 08:54
"Небесная сотня" - фальшивка: "В честном расследовании смертей на Майд...
27 ноября 2019, 02:24
Истребители подняты в воздух: В Вашингтоне зафиксировано нарушение воздушного простра...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2019, 08:39
Дело о пропавшей сантехнике
24 ноября 2019, 22:24
Находка гигантского кальмара во Флориде пролила свет на загадку Бермудского треугольника
23 ноября 2019, 00:54
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
26 ноября 2019, 06:54
Маск украл идею оскандалившегося джипа Tesla у ФСБ России? В Сети показали два фото
25 ноября 2019, 11:24
Отравили?!
20 ноября 2019, 17:39
"Либо вешать, либо бежать": В России предсказали неоднозначное будущее для Украины
26 ноября 2019, 03:39
Один из лучших проектов с момента развала Советского Союза
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.