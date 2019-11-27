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Опубликован закон о наказании за незаконное обогащение на Украине
27 ноября 2019, 15:09 • 92 • Украина
Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн гривен опубликован в газете Верховной рады «Голос Украины».
РИА Новости
Отмечается, что закон предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет в случае приобретения активов, чья стоимость более чем на 6 243 250 гривен превышает законные доходы.
Необоснованные активы будут подлежать конфискации. В случае невозможности конфискации активов обвиняемый будет обязан выплатить государству их стоимость.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказал мнение, что в стране больше не осталось коррупционеров, занимающих высшие должностные посты и что в ближайшее время коррупция будет искоренена на всех уровнях. По его словам, в настоящее время на Украине наблюдаются «хорошие макроэкономические показатели», снижается уровень инфляции, укрепляется международный рейтинг страны.
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