Опубликован закон о наказании за незаконное обогащение на Украине

Закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму от 6,2 млн гривен опубликован в газете Верховной рады «Голос Украины».

Отмечается, что закон предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет в случае приобретения активов, чья стоимость более чем на 6 243 250 гривен превышает законные доходы.

Необоснованные активы будут подлежать конфискации. В случае невозможности конфискации активов обвиняемый будет обязан выплатить государству их стоимость.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказал мнение, что в стране больше не осталось коррупционеров, занимающих высшие должностные посты и что в ближайшее время коррупция будет искоренена на всех уровнях. По его словам, в настоящее время на Украине наблюдаются «хорошие макроэкономические показатели», снижается уровень инфляции, укрепляется международный рейтинг страны.