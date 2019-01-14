Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ

Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Текст документа опубликован на трёх языках — английском, греческом и украинском.

«Мы признаём и провозглашаем установленную в пределах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признать её и вспоминать под именем «святейшая церковь Украины», — говорится в документе.

Согласно тексту, ПЦУ не сможет создавать свои структуры за пределами страны и самостоятельно производить миро для богослужений.

Отмечается, что все «значительные вопросы» должны будут решаться через Константинополь.

Ранее томос об автокефалии прибыл на Украину.

5 января патриарх Варфоломей подписал его и вручил главе новой церковной структуры митрополиту Епифанию.