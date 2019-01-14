|
Опубликован текст томоса об автокефалии ПЦУ
14 января 2019, 23:39 • 63 • Украина
Вселенский патриархат обнародовал текст томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Текст документа опубликован на трёх языках — английском, греческом и украинском.
© Reuters
«Мы признаём и провозглашаем установленную в пределах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные церкви признать её и вспоминать под именем «святейшая церковь Украины», — говорится в документе.
Согласно тексту, ПЦУ не сможет создавать свои структуры за пределами страны и самостоятельно производить миро для богослужений.
Отмечается, что все «значительные вопросы» должны будут решаться через Константинополь.
Ранее томос об автокефалии прибыл на Украину.
5 января патриарх Варфоломей подписал его и вручил главе новой церковной структуры митрополиту Епифанию.
Подпишитесь на нас
63
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 января 2019, 16:39
|
10 января 2019, 02:54
|
12 января 2019, 06:54
|
14 января 2019, 01:09
|
07 января 2019, 22:39
|
09 января 2019, 02:24
|
08 января 2019, 01:54