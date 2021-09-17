Опубликован полный "список Собянина" на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин/ АГН Москва

Кандидаты выразили слова благодарности градоначальнику за высокое доверие

Глава столичного региона Сергей Собянин представил свой список кандидатов на выборы в Государственную думу в преддверии старта голосования, которое в этом году пройдет с 17 по 19 сентября.

Кандидаты в депутаты российского парламента Петр Толстой, Евгений Нифантьев, Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая поблагодарили градоначальника за оказанное им доверие на своих страницах в соцсетях.

Петр Толстой вспомнил известную пословицу о том, что один в поле не воин, что подтверждается реалиями жизни, а те изменения, которые произошли в Москве, стали возможны исключительно благодаря слаженной работе команды, объединенной общими целями – сделать столицу России самым лучшим городом планеты.

"В 2016 году избиратели Люблинского округа доверили мне защищать их интересы в Госдуме. Мы вместе прошли большой путь и реализовали много интересных проектов. Впереди еще масштабная работа, и я уверен, что мы реализуем все намеченные жителями ЮВАО планы, которые мы собрали в Народную программу. Потому что мы работаем в команде Москвы, вместе с Сергеем Собяниным", – написал Толстой у себя в телеграм-канале.

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев также поблагодарил Собянина за оказанное доверие, опубликовав пост в "Фейсбуке.

"Масштабные проекты, серьезные задачи, большая ответственность и доверие. Это про команду Сергея Семеновича Собянина. Благодарен за возможность быть частью команды. Вместе мы сделаем жизнь наших горожан лучше!", – обещал Нифантьев.

С благодарственным словом в адрес главы столичного региона выступила его советник по жилищно-коммунальному хозяйству кандидат в депутаты Госдумы Светлана Разворотнева.

"Сергей Собянин на своем сайте опубликовал московский список кандидатов "Единой России", которых он назвал членами одной большой команды, работающей на благо города. Я благодарна Сергею Собянину за доверие и включение меня в этот список. Работать вместе с такой командой – это огромная честь и большая удача", – подчеркнула кандидат в своем аккаунте в "Фейсбук".

Разворотнева добавила, что быть частью команды Собянина это не только ответственность, но и большие возможности для реальных дел, которые приносят пользу гражданам, а также защиты интересов москвичей.

Поблагодарила градоначальника за оказанное доверие лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая. В своем "Инстаграме" она написала, что для нее является большой честью отстаивать интересы москвичей и россиян в команде Собянина. Буцкая уточнила, что избирается по 204 Перовскому округу столицы.

Герой России Роман Романенко напомнил об ответственности, увидев свою фамилию в списке Собянина. По его словам, миллионы жителей столицы ждут от решения властей

"позитивных перемен, прогрессивного развития города и страны". У себя "вКонтакте" он написал, что с гордостью будет работать на достижение этих целей.

Ранее возглавляющий московский список "Единой России" Сергей Собянин представил свою команду на выборах в Госдуму. Градоначальник призвал жителей столицы отдать голос за этих кандидатов. Он подчеркнул, что в список входят люди с разным политическим и профессиональным опытом, как действующие депутаты парламента, так и новички.

Кроме вышеозначенных кандидатов еще в команду Собянина вошли телеведущий Тимофей Баженов, ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга, народный артист России Дмитрий Певцов, публицист Анатолий Вассерман, доброволец-спасатель Олег Леонов и другие.

