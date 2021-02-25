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Опубликован план ядерной войны России с НАТО

25 февраля 2021, 22:20  •  48 • Политика
Фото: Global Look Press/www.globallookpress.com
Сценарием поделились польские эксперты
В Польше убеждены: Россия спит и видит, как бы развязать кровавый конфликт с блоком НАТО. К такому умозаключению пришли авторы местного издания.
Польские журналисты "авторитетно" заявляют, что в планах Кремля допускается использование "самого смертоносного оружия". Задача России – уничтожить силы, находящиеся на восточном фланге Североатлантического альянса. И в достижении данной цели наша страна (по мнению поляков) ни перед чем не остановится.
В Польше также считают, что определили вероятное место российской атаки. В статье издания Gazeta Polska указано, что, скорее всего, удар будет нанесен с территории Калининградской области. Журналисты особо отмечают, что там расположено много разнообразного оружия, которое даст Москве фору в первые часы гипотетического конфликта.
Также заявлено, что наше государство якобы готово первым нанести по НАТО ядерный удар. В целом, Россия в очередной раз названа страной-асессором, которая строит козни и разрабатывает планы по атаке западных держав.
К слову, недавно Пентагон пожаловался на угрозу со стороны России для США и НАТО. Там декларируют, что Кремль использует методы принуждения в отношении других государств.

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