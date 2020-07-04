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Опубликован обновленный текст Конституции РФ

04 июля 2020, 07:00  •  71 • Политика
Текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками, которые были приняты в результате общероссийского голосования, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу, 4 июля.
Поправки в Конституцию России вступают в силу 4 июля 2020 года. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок к Конституции и тем же указом глава государства постановил опубликовать Основной закон с внесенными в него изменениями.
Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Центризбирком официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан). Итоговая явка по стране составила 67,97%.
Поправки предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.
Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.
Кроме этого, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.

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