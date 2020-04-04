«Оптимизирована под нужды РВСН»: на что способна российская противодиверсионная машина «Тайфун-М»

В 2020 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) пополнятся пятью противодиверсионными комплексами «Тайфун-М», сообщается на сайте Минобороны России. Ещё несколько образцов поступят в войска в 2021 году. Машина сконструирована для нужд «стратегов» на основе бронетранспортёра БТР-82, снискавшего большую популярность в армии. «Тайфун-М» оснащён высокоэффективными средствами разведки, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Они обеспечивают обнаружение вражеской техники в радиусе до 10 км. Главное предназначение машины — защита мобильных ракетных комплексов стратегического назначения и стационарных объектов РВСН.

До конца текущего года в соединения российских РВСН будут поставлены пять боевых противодиверсионных машин (БПДМ) 15Ц56М «Тайфун-М», ещё несколько образцов поступят в 2020—2021 годах. Об этом говорится в сообщении группы информационного обеспечения РВСН, которое опубликовано на сайте Минобороны РФ.

«За последние пять лет соединения РВСН пополнились более 30 противодиверсионными машинами БПДМ «Тайфун-М», — уточняет группа информационного обеспечения.

Для разведки и борьбы с диверсантами

«Тайфун-М» представляет собой уникальную противодиверсионную машину с колёсной формулой 8 × 8, специально разработанную для нужд РВСН. Комплекс сконструирован на базе армейского бронетранспортёра БТР-82, снискавшего большую популярность в войсках благодаря высокой надёжности и проходимости.

Масса машины составляет 14,5 т, длина — 7,65 м, ширина — 3,6 м, высота — 4,4 м. «Тайфун-М» оснащён турбированным дизельным двигателем КамАЗ-740 мощностью 300 л. с. По шоссе боевой комплекс способен развивать скорость до 80 км/ч, на плаву — 9 км/ч. Запас хода БПДМ — 600 км. Экипаж комплекса включает три человека, внутри могут быть размещены шесть десантников.

Противодиверсионный комплекс «Тайфун-М»

© Министерство обороны РФ

«Тайфун-М» предназначен для ведения радиолокационной и оптической разведки, в том числе в инфракрасном диапазоне, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника, напавшими на подвижные и стационарные объекты РВСН.

В частности, данные машины используются для охраны мобильных ракетных комплексов стратегического назначения РС-24 «Ярс» в районах их боевого дежурства. На регулярных тренировках и учениях военнослужащие РВСН отрабатывают отражение атак ДРГ, по легенде пытающихся остановить движение колонны и уничтожить носитель твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Как пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов, охране ракетных комплексов и объектов инфраструктуры РВСН уделяется «очень серьёзное внимание». Как и в годы холодной войны, одним из вероятных противников считаются ДРГ, в задачи которых входит нанесение ущерба ракетно-ядерному потенциалу России, говорит эксперт.

«В связи с этим РВСН совершенствуют способы защиты от ДРГ и соответствующие технические средства. Аналогов «Тайфуну-М» в мире нет, подобный боевой комплекс есть только в России. Получилась надёжная машина с хорошими запасом плавучести и скоростными характеристиками», — отметил Суворов.

Испытания «Тайфуна-М» начались в 2012 году и были завершены в конце 2016-го. Опытно-конструкторские работы проводились группой предприятий российского оборонного комплекса под руководством НПО «Стрела» (Тула).

Вместе с машинами части РВСН оснащаются тренажёрами, которые моделируют тактическую обстановку в районе боевого дежурства. Комплексы обучения имитируют изменяющиеся погодные условия, рельеф местности, дорожное покрытие, нападение противника.

По информации Минобороны, применение тренажёров позволяет отработать навыки обнаружения диверсантов «в зонах невидимости оптико-электронных и радиоэлектронных средств». Также комплекс обучения «даёт возможность осуществлять подготовку всего экипажа «Тайфуна-М» — от механика-водителя до стрелка дистанционно управляемой платформы вооружения».

Уникальность «Тайфуна-М» заключается в разведывательных средствах, которые позволяют обнаружить бронетехнику противника в пределах 10 км и диверсантов — на расстоянии до 5 км.

В состав оборудования входят радиолокационный комплекс, радиостанции, комплект спутниковой навигации, тепловизор, средства противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам, эхолокационная система. Установленная на БПДМ аппаратура даёт экипажу возможность выполнять задачи в позиционных районах РВСН и при передвижении по местности в различных климатических условиях и в любое время суток.

БПЛА «Элерон-3СВ»

© АО «Эникс»

Ещё одной особенностью «Тайфуна-М» стало использование беспилотного комплекса ближнего действия воздушной разведки и наблюдения «Элерон-3СВ». БПЛА существенно расширил дальность обнаружения противника в оптическом и инфракрасном диапазонах волн.

‎Дрон разработан специалистами ЗАО «ЭНИКС» (Казань). Беспилотник запускается с катапульты и может работать на высоте до 5 км относительно точки старта. Расчёт БПЛА составляет два человека, время развёртывания (свёртывания) — не более 10 минут. «Элерон-3СВ» отличается компактными размерами и помешается в рюкзак-контейнер длиной 83 см и шириной 56 см.

Ударное вооружение «Тайфуна-М» сильно отличается от арсенала базовой модели. В отличие от БТР-82, машина для РВСН лишена 30-миллиметровой автоматической пушки 2А72. Основным поражающим средством БПДМ является дистанционно управляемая турельная установка 6С21, созданная в ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород).

Данный модуль включает 7,62-миллиметровый или 12,7-миллиметровый пулемёт, предназначенный для поражения одиночных и групповых, движущихся и неподвижных целей. 6С21 оснащён телетепловизионным прицелом с лазерным дальномером, обеспечивающим обнаружение объектов на дальности до 5 км, высокоточное цифровое прицеливание и передачу видеоинформации о цели на командный пункт.

Дистанционно управляемая турельная установка 6С21 на БТР

© АО «ЦНИИ «Буревестник»

«Повышает боевую устойчивость»

В беседе с RT военный аналитик Дмитрий Литовкин назвал главным преимуществом «Тайфуна–М» радиотехническое вооружение. По его словам, помимо противодиверсионных мероприятий, оно способно обеспечивать защиту колонн от мин, фугасов, а также ставить радиотехнические помехи аппаратуре противника.

«Появление «Тайфуна-М» свидетельствует о том, что нашим конструкторам на одной платформе удалось достаточно компактно объединить огромное количество разнообразного оборудования. Отдельно стоит сказать о шасси: оно надёжно, проверено и эффективно. «Тайфун-М» повышает боевую устойчивость соединений РВСН. В этом его ключевое предназначение», — заявил Литовкин.

В свою очередь, эксперт по бронетехнике Алексей Хлопотов подчеркнул в разговоре с RT, что в «Тайфуне-М» реализованы лучшие качества БТР-82. При этом по требованию РВСН российские конструкторы оснастили машину широким спектром разведывательных средств, которые позволяют экипажу выполнять боевые задачи в любых природно-климатических условиях.

«Видимых недостатков у «Тайфуна-М» нет, за исключением разве что цены, так как комплекс выпускается небольшими партиями. Машина полностью отвечает антидиверсионным задачам. Она подвижная, обладает хорошей проходимостью и полностью оптимизирована под нужды РВСН», — резюмировал Хлопотов.