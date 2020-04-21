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Оптимизация? Уничтожение медицины!
21 апреля 2020, 06:10 • 33 • Аналитика
Ниже публикуется текст открытого письма в адрес представителей региональных властей с просьбой предотвратить процесс развала Ангарского филиала ОГБУЗ "Иркутский областной психоневрологический диспансер". Письмо написано бывшим работником учреждения, посвятившим ни один десяток лет своей нелегкой профессии. Я вынужден признать, что не питаю надежд на то, что высокопоставленные чиновники прекратят процесс "оптимизации" медицины, от которого страдают сотни работников и десятки тысяч граждан. Но…
* * *
Я, Федотенко Вера Евгеньевна, — бывший главный врач городской психиатрической больницы, отдавшая психиатрической службе города Ангарска 60 лет, проработавшая главным врачом 27 лет, заведующей диспансером 13 лет, а позже заведующей организационно-методическим отделом и на амбулаторном приеме социально опасных больных. С июня 2018 года я прекратила работать, но продолжаю жить жизнью коллектива больницы и не могу смириться с тем, как уничтожается психиатрическая и наркологическая служба нашего города.
Я обращаюсь к вам не для того, чтобы рассказать славную историю становления психиатрической службы г. Ангарска. Я хочу выступить в защиту этой службы. В защиту врачей, среднего, младшего медицинского и прочего персонала. И конечно же, в защиту людей, нуждающихся в психиатрической и наркологической помощи. Не думаю, что вы ничего не знаете об оптимизации здравоохранения. Хочется верить, что вы не из тех людей, кто знает и будет сидеть сложа руки. Ведь беда подстерегает нас всех…
Психиатрическая служба города Ангарска появилась в сентябре далекого 1959 года, когда открылось 15 коек при Ангарском городском лечебном объединении. А через два года был организован психоневрологический диспансер. Открыты мужские и женские отделения по 60 коек. Заработали лечебно-производственные мастерские, был организован амбулаторный прием больных. Подготовка и ремонты зданий для больницы были общим делом. Помогали медикам руководители управления строительства, нефтехимического комбината, ОКБА. В 1983 году диспансер был преобразован в Ангарскую психиатрическую больницу. В 1984 году организована детская психиатрическая служба. В 1995 году — отделение сестринского ухода. В 2000 году — медико-психологический центр для оказания психотерапевтической и психопрофилактической помощи. А в 2001 году, мы, первые в области и одни из первых в стране, стали оказывать помощь людям с зависимостями в реабилитационном наркологическом центре.
Вот так, постепенно, Ангарская психиатрическая больница развивалась и укреплялась, выстояла в тяжелые годы перестройки, развала страны и лихие 90-е и превратилась в крупнейшее лечебное учреждение со стационаром на 320 коек и 2 поликлиниками мощностью на 200 посещений. Наша больница была передовым учреждением, где внедрялись самые современные методы диагностики, лечения и профилактики. И всегда отличалась высоким качеством оказываемой помощи.
Так случилось, что полтора года в больнице не было главного врача, и, несмотря на это, высокопрофессиональный слаженный коллектив выполнял поставленные перед ним задачи, оказывая необходимую психиатрическую, наркологическую, психотерапевтическую и психологическую помощь жителям города Ангарска и близлежащих районов области.
Существенных замечаний к работе Ангарской психиатрической больницы не было, но как гром среди ясного неба нагрянула «оптимизация» психиатрической службы — и нашу больницу вместе с пятью другими психиатрическими больницами области присоединили к Иркутскому психоневрологическому диспансеру.
Благодаря такой реорганизации состояние дел в Ангарском филиале ухудшилось, возникло много негативных моментов. Прежде всего были сокращены 75 круглосуточных коек, в том числе наркологический реабилитационный центр, койки в бывшем отделении сестринского ухода (ныне общепсихиатрическом отделении № 4), практически во всех стационарных отделениях. Мне непонятно, на основании каких приказов, постановлений проведено такое громадное сокращение коечного фонда. Или в нашем городе стало меньше алкоголиков и наркоманов? А может, все пациенты с тяжелыми психическими заболеваниями охвачены необходимыми медико-социально-реабилитационными мероприятиями, решена проблема с их лечением, проживанием не в ущерб родственникам и соседям? Оставили только 15 круглосуточных коек в отделении пограничных состояний (ныне общепсихиатрическое отделение № 3). А ведь сейчас в стране сложилась неблагоприятная социально-экономическая обстановка, мы находимся на пороге кризиса. Увеличивается и будет дальше расти количество пациентов с депрессиями, тревожными и психосоматическими расстройствами, суицидами. По своему состоянию они нуждаются в выводе их из психотравмирующей обстановки, тихом, умиротворяющем, комфортном пребывании. Это невозможно обеспечить в условиях дневного стационара. А как быть с пациентами, утратившими жилье, социальные связи? При таком сокращении коек, отсутствии мест или наличии противопоказаний для помещения в психоневрологические интернаты эти люди окажутся на улице и потенциально могут стать как жертвами, так и участниками преступлений. Посмотрите на развитие ситуации в США, где практически уничтожена государственная психиатрическая и наркологическая служба. Теперь люди с тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в переполненных тюрьмах, либо влекут жалкое существование на улицах, являясь в том числе разносчиками инфекций. Особенно отчетливо это показала нынешняя пандемия. Разве по такому пути стоит развиваться нашему здравоохранению?
Наряду с этим происходит сокращение штатов, уходят сотрудники, в том числе профессионалы. Врачи, приглашенные из других регионов, не захотели устроиться на работу в больницу. Их не устроило отсутствие гарантии достойной заработной платы. Молодые врачи тоже не приходят на работу в больницу. Снизилось финансирование по всем статьям. Практически прекратилось проведение ремонтов. Появились перебои с поставкой лекарств, даже не дорогостоящих, а самых жизненно необходимых. Не проводится ремонт оборудования. Появились проблемы с транспортом. Нет стабильности в заработной плате, не в полном объеме оплачивают переработку, поэтому ряд врачей высказывает намерение уволиться.
Совершена ошибка!!! Слить учреждения, в том числе такое крупное, каким была Ангарская психиатрическая больница, в неповоротливую, неподъемную, трудноуправляемую громадину…
Считаю сложившуюся ситуацию с состоянием психиатрической и наркологической службы в г. Ангарске нетерпимой, нуждающейся не в оптимизации, а надлежащем реформировании. Поэтому прошу вас как можно скорее вернуть самостоятельность Ангарской психиатрической больнице с возвратом коечного фонда и его рациональным распределением в соответствие с текущими потребностями населениями в доступной и качественной медицинской помощи, обеспечить надлежащее финансирование психиатрической и наркологической помощи, что позволит улучшить материально-техническую базу, привести отделения в надлежащее состояние для комфортного пребывания пациентов и ликвидировать дефицит врачей.
Психиатрия и наркология — не те отрасли, на которых можно экономить. Их разрушение впоследствии аукнется тяжелыми экономическими потерями, демографической катастрофой и даже разрушением страны.
Спасите нашу больницу!!!
Отличник здравоохранения,
заслуженный врач России,
почетный гражданин города Ангарска
В. Е. Федотенко
avva2012
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