Оптимизация по-украински: На Украине распродают активы «Укроборонпрома» • 160 • Аналитика

Военно-промышленный комплекс Украины переживает очередной этап «реформирования». Экс-депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» журналист по профессии и майданщик по жизни Мустафа Найем, непонятно за какие заслуги и на каком основании назначенный в свое время заместителем генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», заявлял о его грядущей «оптимизации» еще в прошлом году. И вот, наконец, по данному поводу стали известны подробности – весьма интригующие.



Так, в опубликованном Фондом государственного имущества Украины списке объектов приватизации значатся 9 предприятий ВПК. Прежде всего, речь идет о продаже таких активов как Винницкий авиационный завод. Помимо него «Укроборонпром» выставляет на продажу ПАО «Херсонский завод «Судмаш», единые имущественные комплексы Запорожского автомобильного ремонтного завода, Ивано-Франковского котельно-сварочного завода, 171-го Черниговского ремонтного завода, Нежинского ремонтного завода инженерного вооружения, Харьковского завода транспортного оборудования, Центрального научно-исследовательского института навигации и управления, государственного предприятия «Укроборонресурсы».







Впечатляющий список, не правда ли? Страна, вроде бы который год ведет отражение «вражеской агрессии». Правда, имеет у себя вполне реальную гражданскую войну – и при этом пускает с молотка оборонные предприятия. Как же так?



Ответ легко найти в откровениях все того же Найема. Не так давно он заявил о том, что «программой-максимум» для руководства «Укроборонпрома» в настоящее время является снизить в 2020 году уровень долгов по зарплате собственным сотрудникам хотя бы на 50 процентов. Делается это, как мы видим, с помощью простейшего и безотказного способа: «нет предприятия – нет и проблемы». По словам самого «труженика пера», взлетевшего в большие руководители ВПК, на момент его прихода предприятий-должников в концерне насчитывалось 43, а сейчас осталось 36. И речь тут, наверняка, вовсе не об улучшении эффективности их работы, позволившей найти деньги на расчет с рабочими, а о банальной ликвидации.



На продажу идет все – от самих заводов и НИИ, до их «списанного имущества», которое также массово выставляется на торги.

«Укроборонпром» уже объявил о, как минимум 270 подобных аукционах на общую сумму в 62 с половиной миллиона гривен (более 2 с половиной миллиона долларов). Какое именно оборудование и какие технологии могут при этом попасть непонятно в чьи руки, совершенно неясно. Коллизии возникают просто занимательнейшие. Так, например, точно известно, что в покупке Винницкого авиаремонтного завода очень серьезно заинтересована компания «Мотор Сич». Во всяком случае, председатель ее совета директоров Вячеслав Богуслаев заявлял об этом вполне открыто. Но вот же незадача – саму «Мотор Сич», как известно сегодня усиленно пытаются прибрать к рукам китайские товарищи. Это вызывает огромное неудовольствие у американских господ, в настоящее время «рулящих» как Украиной в целом, так и ее военно-промышленным комплексом в частности, как собственной фермой.



Во всяком случае, группа «советников» Института оборонного анализа США во главе с стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса, экс-министром Военно-морских сил США Дональдом Ч. Винтером, посетившая Украину в прошлом году в аккурат перед стартом «реформ», скоропостижно начавшихся в «Укроборонпроме», вправляла мозги его руководителям долго и углубленно.



Можно не сомневаться в том, что во главу угла ставились как раз вопросы «отсечения» от «ненужных» предприятий и технологий шибко прытких сынов Поднебесной. Как из этой ситуации будут выходить Найем и ему подобные деятели –загадка. С одной стороны, американцы – ребята суровые. С другой стороны, китайцы – такие богатые... Что победит в душах украинских «оборонщиков» - лояльность хозяевам из США или самая обыкновенная жадность, станет ясно уже в ближайшее время. Военно-промышленный комплекс Украины переживает очередной этап «реформирования». Экс-депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» журналист по профессии и майданщик по жизни Мустафа Найем, непонятно за какие заслуги и на каком основании назначенный в свое время заместителем генерального директора государственного концерна «Укроборонпром», заявлял о его грядущей «оптимизации» еще в прошлом году. И вот, наконец, по данному поводу стали известны подробности – весьма интригующие.Так, в опубликованном Фондом государственного имущества Украины списке объектов приватизации значатся 9 предприятий ВПК. Прежде всего, речь идет о продаже таких активов как Винницкий авиационный завод. Помимо него «Укроборонпром» выставляет на продажу ПАО «Херсонский завод «Судмаш», единые имущественные комплексы Запорожского автомобильного ремонтного завода, Ивано-Франковского котельно-сварочного завода, 171-го Черниговского ремонтного завода, Нежинского ремонтного завода инженерного вооружения, Харьковского завода транспортного оборудования, Центрального научно-исследовательского института навигации и управления, государственного предприятия «Укроборонресурсы».Впечатляющий список, не правда ли? Страна, вроде бы который год ведет отражение «вражеской агрессии». Правда, имеет у себя вполне реальную гражданскую войну – и при этом пускает с молотка оборонные предприятия. Как же так?Ответ легко найти в откровениях все того же Найема. Не так давно он заявил о том, что «программой-максимум» для руководства «Укроборонпрома» в настоящее время является снизить в 2020 году уровень долгов по зарплате собственным сотрудникам хотя бы на 50 процентов. Делается это, как мы видим, с помощью простейшего и безотказного способа: «нет предприятия – нет и проблемы». По словам самого «труженика пера», взлетевшего в большие руководители ВПК, на момент его прихода предприятий-должников в концерне насчитывалось 43, а сейчас осталось 36. И речь тут, наверняка, вовсе не об улучшении эффективности их работы, позволившей найти деньги на расчет с рабочими, а о банальной ликвидации.На продажу идет все – от самих заводов и НИИ, до их «списанного имущества», которое также массово выставляется на торги.«Укроборонпром» уже объявил о, как минимум 270 подобных аукционах на общую сумму в 62 с половиной миллиона гривен (более 2 с половиной миллиона долларов). Какое именно оборудование и какие технологии могут при этом попасть непонятно в чьи руки, совершенно неясно. Коллизии возникают просто занимательнейшие. Так, например, точно известно, что в покупке Винницкого авиаремонтного завода очень серьезно заинтересована компания «Мотор Сич». Во всяком случае, председатель ее совета директоров Вячеслав Богуслаев заявлял об этом вполне открыто. Но вот же незадача – саму «Мотор Сич», как известно сегодня усиленно пытаются прибрать к рукам китайские товарищи. Это вызывает огромное неудовольствие у американских господ, в настоящее время «рулящих» как Украиной в целом, так и ее военно-промышленным комплексом в частности, как собственной фермой.Во всяком случае, группа «советников» Института оборонного анализа США во главе с стратегическим советником по вопросам реформирования оборонно-промышленного комплекса, экс-министром Военно-морских сил США Дональдом Ч. Винтером, посетившая Украину в прошлом году в аккурат перед стартом «реформ», скоропостижно начавшихся в «Укроборонпроме», вправляла мозги его руководителям долго и углубленно.Можно не сомневаться в том, что во главу угла ставились как раз вопросы «отсечения» от «ненужных» предприятий и технологий шибко прытких сынов Поднебесной. Как из этой ситуации будут выходить Найем и ему подобные деятели –загадка. С одной стороны, американцы – ребята суровые. С другой стороны, китайцы – такие богатые... Что победит в душах украинских «оборонщиков» - лояльность хозяевам из США или самая обыкновенная жадность, станет ясно уже в ближайшее время. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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