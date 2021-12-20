Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
Для Путина в Европе придумали персональное наказание. Русские ахнули: "Жест...
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что...
Главная / Украина

«Оптимизация» образования в Молдавии продолжится

20 декабря 2021, 12:05  •  64 • Украина
В первую очередь закроются школы с преподаванием на русском языке
В Молдавии правящая пропрезидентская партия PAS нашла способ, как сэкономить районные бюджеты, в которых не хватает средств – за счёт «оптимизации» системы образования, другими словами – за счёт ликвидации школ в сельской местности.
Напомним, нынешний президент Майя Санду в своё время занимала пост министра образования, на этой должности она «прославилась» именно тем, что ликвидировала двести сельских школ, после чего молдавские сёла начали умирать, а учителя покидать страну. Теперь её партия решила завершить «оптимизацию».
Так, в Сынжерейском районе представитель партии PAS в районном совете Олег Черней прямо заявил – содержание школ является «большой бюджетной нагрузкой», пришло время от неё избавиться, от «нагрузки». Ведь в бюджете и так дыра – не хватает 30 миллионов леев ($1,7 млн). Из этих 30 миллионов – 20 млн предназначены для районных школ. Весь бюджет района составляет 265 миллионов леев ($15 млн), из которых на систему образования придётся потратить 169 миллионов ($9,5 млн).
«Система образования для нас – большая бюджетная нагрузка, потому что каждый год мы накапливаем в районном бюджете непокрытые расходы. За этот год мы уже достигли суммы в 20,5 млн леев, таков размер дефицита бюджета системы образования»,
– заявил Олег Черней.
Его заявление поддержали другие представители партии PAS, которые уверены – все финансовые проблемы можно было бы решить, закрыв часть школ, вот только представители других партий с этим не соглашаются и отказываются голосовать за такое «разумное» решение.
«У нас есть учебные заведения, более 18 учреждений, гимназии, небольшие школы в малонаселённых сёлах, которые мы предложили объединить, оптимизировать, но за это не захотели голосовать»,
– пожаловался Черней.
Однако в других районах депутаты оказались посговорчивее, и первыми под «оптимизацию» попали школы с русским языком обучения, как, например, гимназия в селе Мисовка Яловенского района, в которой обучаются дети из четырёх близлежащих сёл. Эту гимназию объединят с гимназией в селе Гангура, причём сделают это посередине учебного года – депутатов не смущают подобные «мелочи».
А депутат ПСРМ Алла Дарованная утверждает, что правительство Натальи Гаврилицы оказывает давление на местные администрации, вынуждая закрывать образовательные учреждения на основании Кодекса об образовании, принятого в то время, когда Майя Санду возглавляла профильное министерство. Документ предусматривает финансирование учебных заведений в зависимости от числа обучающихся в них детей.
«Хотим напомнить Майе Санду и её партии, что каждый человек важен, у каждого ребёнка есть право на образование. Настоятельно требуем найти финансирование для каждой школы – даже для тех, где всего 10 учеников. Действия нынешнего руководства наводят на мысль, что миссия новой власти – уничтожить образование параллельно с другими областями. В этом убеждаются всё больше граждан, которые голосовали за «хорошие времена», но видят обратное»,
– заявила депутат, напомнив, что правительство «хороших людей» задолжало учителям 69 миллионов леев ($3,9 млн) зарплаты.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



64
Источник
Похожие новости
18 декабря 2021, 09:20
«Для Зеленского всё может закончиться госпитализацией»: психиатры рассказали о состоянии президента Украины
19 декабря 2021, 01:40
Украину готовят к нападению на Приднестровье
20 декабря 2021, 05:05
Госдеп выбирает Ахметова и сливает Коломойского?
18 декабря 2021, 22:10
Депутат бундестага: в интересах Германии признать Крым российским
18 декабря 2021, 03:30
Русские завидуют нашим шароварам. На Украине объяснили насмешки над вышиванками
18 декабря 2021, 15:10
Порошенко убыл в большое дипломатическое турне
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2021, 01:00
"Как черепаха без панциря": Киевский эксперт предсказал Украине печальную у...
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
20 декабря 2021, 06:15
Украина никогда не сможет вступить в НАТО. Обнародован подтверждающий документ
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
20 декабря 2021, 05:05
Госдеп выбирает Ахметова и сливает Коломойского?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 декабря 2021, 20:55
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сирии
15 декабря 2021, 16:00
"Значит, дело было так...": Чем удивил разговор Лаврова с "министерин", рассказал Сосновский
19 декабря 2021, 02:15
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"
14 декабря 2021, 09:05
Команда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
14 декабря 2021, 09:05
Лукашенко приготовил Украине сюрприз на десятки миллионов долларов
16 декабря 2021, 22:55
Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.