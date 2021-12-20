«Оптимизация» образования в Молдавии продолжится

В первую очередь закроются школы с преподаванием на русском языке

В Молдавии правящая пропрезидентская партия PAS нашла способ, как сэкономить районные бюджеты, в которых не хватает средств – за счёт «оптимизации» системы образования, другими словами – за счёт ликвидации школ в сельской местности.

Напомним, нынешний президент Майя Санду в своё время занимала пост министра образования, на этой должности она «прославилась» именно тем, что ликвидировала двести сельских школ, после чего молдавские сёла начали умирать, а учителя покидать страну. Теперь её партия решила завершить «оптимизацию».

Так, в Сынжерейском районе представитель партии PAS в районном совете Олег Черней прямо заявил – содержание школ является «большой бюджетной нагрузкой», пришло время от неё избавиться, от «нагрузки». Ведь в бюджете и так дыра – не хватает 30 миллионов леев ($1,7 млн). Из этих 30 миллионов – 20 млн предназначены для районных школ. Весь бюджет района составляет 265 миллионов леев ($15 млн), из которых на систему образования придётся потратить 169 миллионов ($9,5 млн).

«Система образования для нас – большая бюджетная нагрузка, потому что каждый год мы накапливаем в районном бюджете непокрытые расходы. За этот год мы уже достигли суммы в 20,5 млн леев, таков размер дефицита бюджета системы образования»,

– заявил Олег Черней.

Его заявление поддержали другие представители партии PAS, которые уверены – все финансовые проблемы можно было бы решить, закрыв часть школ, вот только представители других партий с этим не соглашаются и отказываются голосовать за такое «разумное» решение.

«У нас есть учебные заведения, более 18 учреждений, гимназии, небольшие школы в малонаселённых сёлах, которые мы предложили объединить, оптимизировать, но за это не захотели голосовать»,

– пожаловался Черней.

Однако в других районах депутаты оказались посговорчивее, и первыми под «оптимизацию» попали школы с русским языком обучения, как, например, гимназия в селе Мисовка Яловенского района, в которой обучаются дети из четырёх близлежащих сёл. Эту гимназию объединят с гимназией в селе Гангура, причём сделают это посередине учебного года – депутатов не смущают подобные «мелочи».

А депутат ПСРМ Алла Дарованная утверждает, что правительство Натальи Гаврилицы оказывает давление на местные администрации, вынуждая закрывать образовательные учреждения на основании Кодекса об образовании, принятого в то время, когда Майя Санду возглавляла профильное министерство. Документ предусматривает финансирование учебных заведений в зависимости от числа обучающихся в них детей.

«Хотим напомнить Майе Санду и её партии, что каждый человек важен, у каждого ребёнка есть право на образование. Настоятельно требуем найти финансирование для каждой школы – даже для тех, где всего 10 учеников. Действия нынешнего руководства наводят на мысль, что миссия новой власти – уничтожить образование параллельно с другими областями. В этом убеждаются всё больше граждан, которые голосовали за «хорошие времена», но видят обратное»,

– заявила депутат, напомнив, что правительство «хороших людей» задолжало учителям 69 миллионов леев ($3,9 млн) зарплаты.