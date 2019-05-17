«Оптимизация даёт ощутимый эффект»: Путин рассказал о результатах модернизации в ракетно-космической отрасли

Российская орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения за последние годы обновилась практически на 80% и выросла в 1,5 раза. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе совещания в Сочи. Глава государства подчеркнул, что от способности решать задачи в космосе зависит сохранение стратегической стабильности. Как отметил президент, своевременное обеспечение военных информацией влияет на вооружённую борьбу, в том числе против террористов.

Ракета космического назначения «Ангара-1.2ПП» во время старта на космодроме Плесецк РИА Новости © Андрей Моргунов

Российская орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения за последние годы обновилась практически на 80% и выросла в 1,5 раза. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе военного совещания в Сочи 16 мая.

«За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения. Её состав обновлён практически на 80% и увеличен в 1,5 раза», — приводит слова Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что сохранение стратегической стабильности и военного паритета напрямую зависит от способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности.

Президент продолжил, что в ракетно-космической отрасли наблюдаются определённые проблемы, их следует решать.

«Главное — говорил уже об этом неоднократно — нельзя бесконечно эксплуатировать старые заделы», — подчеркнул Путин.

Президент призвал двигаться вперёд, планомерно наращивать и развивать орбитальную группировку космических аппаратов военного и двойного назначения. Российский лидер сказал, что конструкторские бюро и предприятия ракетно-космической отрасли должны чётко выполнять все задания гособоронзаказа.

«Особое внимание следует обратить на строгое соответствие всей линейки продукции требованиям тактико-технических заданий по разработке новейших космических систем и комплексов, в том числе по разрешающей способности аппаратуры наблюдения», — отметил Путин.

Президент добавил, что следует учитывать и срок активного существования аппаратов на орбите, объёма и скорости передаваемой по каналам космической связи информации. Он подчеркнул, что предприятия ОПК должны «вести эту работу в тесном взаимодействии с воздушно-космическими силами».

Кроме того, президент рассказал о сокращении типового ряда применяемых Россией ракет в два раза. По словам главы государства, речь идёт о применении современных российских систем запуска ракетоносителей «Союз-2» и «Ангара» вместо ряда других комплексов.

«Такая оптимизация даёт ощутимый эффект. Добавлю, что теперь у нас есть перспективные средства выведения искусственных спутников на орбиту Земли, созданные на отечественной элементной базе и комплектующих», — сказал Путин.

В своей речи российский лидер отметил успехи системы предупреждения о ракетном нападении. По информации президента, за прошедшие три года своевременно зафиксированы пуски более чем 150 баллистических ракет и ракетоносителей российского и иностранного производства.

Путин призвал обеспечить органы военного управления космическими системами и комплексами, которые позволяют получить необходимую информацию. Российский лидер отметил, что эти обстоятельства влияют на характер вооружённой борьбы.

«Мы это с вами прекрасно знаем, понимаем и убедились в этом в ходе борьбы с террористическими бандами в Сирии», — пояснил Путин.

Прежде всего речь идёт о современной и надёжной спутниковой связи, навигационных и иных видах космических данных. Президент сказал, что Минобороны и другие ведомства должны иметь оперативную и достоверную информацию о ракетно-космической, метеорологической и картографической обстановке, о состоянии и деятельности иностранных государств.

«Идёт забота об укреплении безопасности государства»

Развитие вооружённых сил, укрепление обороноспособности и победы на поле боя невозможны без систем управления, связи, навигации и разведки и других систем обеспечения боя, рассказал в беседе с RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, подобные системы в первую очередь находятся на земной орбите.

«Если у нас не будет этих спутников, то мы будем слепыми и глухими, — отметил эксперт. — Поэтому сейчас и проявляется забота об укреплении безопасности нашего государства. В эту работу надо вкладывать серьёзные средства. Как и в обеспечение долговременного пребывания самых различных космических аппаратов на орбите».

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков пояснил, что все спутники из группировки военного назначения передают данные в различные наземные группировки обработки информации, которые в автоматическом режиме её рассылают.

«Эти данные позволяют Минобороны формировать те или иные мероприятия, разрабатывать команды, отдавать приказы, перемещать войска и так далее», — сказал Леонков в беседе с RT.

Он отметил, что многие спутники требуют замены, причём уже в ближайшее время.

«Прежде всего это касается спутников радиоэлектронной и радиотехнической разведки, потому что на орбите находится советское наследие. Но работа над этим идёт и все спутники будут заменять на самые современные», — выразил уверенность эксперт.