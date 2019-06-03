«Оптимальный рабочий ритм»: на следующей неделе у россиян будет дополнительный выходной

На следующей неделе у россиян будет на один рабочий день меньше, напомнили в Роструде. 12 июня в стране отмечается День России. При этом праздник выпал на среду, поэтому присоединять его к выходным не стали, чтобы сохранить оптимальный рабочий ритм, отмечают эксперты.

Следующая рабочая неделя у россиян будет короткой. Среда, 12 июня, объявлена выходным днём.

«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», — приводит «Российская газета» заявление Роструда.

Кроме того, предшествующий выходному дню рабочий вторник будет сокращён на один час. Таким образом, в июне в общей сложности будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с RT отметила, что 12 июня — не просто дополнительный выходной, а значимое социальное событие.

«Мы так устроены, что мы все радуемся любой возможности отдохнуть, и когда официально предоставляется лишний выходной, то это, конечно, замечательно. Тем более это праздник, который привлекает внимание к нашей государственности, к нашей истории, поэтому есть возможность побыть и с детьми, и с внуками... и отдохнуть, и опять-таки привлечь внимание к развитию страны, к значимости страны», — подчеркнула Бибикова.

«Оптимальный рабочий ритм»

Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич, со своей стороны, пояснил, каким образом принимается решение об объявлении праздничного дня выходным и о том, нужно ли его отмечать именно в тот день недели, на который он выпадает, или же следует перенести.

По его словам, выходные и праздничные дни определяются законодательством, прежде всего Трудовым кодексом, в котором указано, в какие календарные даты работники будут отдыхать. Но правительство своим постановлением может так или иначе корректироваться эти даты в целях установления оптимального производственного ритма.

«К сожалению, иногда происходит таким образом, что праздничные дни выпадают, как в данном случае, на среду. Один праздничный день — выходной, и его никаким образом не возможно перенести. Такое иногда случается, и с этим ни правительство, ни профессиональные союзы ничего сделать не могут. Такое распределение сохраняется, чтобы рабочий ритм был более оптимальным», — пояснил Бабич.

При переносе праздничных дней также учитывается мнение работодателей. Важно, чтобы дополнительные выходные дни не сбивали рабочий ритм, отмечает эксперт.

Молодые люди гуляют на ВДНХ в Москве

РИА Новости

© Владимир Песня

«Мы знаем, что в целом учитываются пожелания работодателей для установления наиболее оптимальных рабочих ритмов и рабочих режимов при использовании праздничных выходных дней. Соответственно, выходные — за счёт либо субботы, либо воскресенья — иногда переносятся к указанным праздникам, чтобы рабочие недели были более оптимально распределены», — заключил эксперт.

Напомним, в 2017 году депутаты Госдумы отклонили два законопроекта, в которых предлагалось сократить число нерабочих праздничных дней в России. С такими инициативами выступили две партии. КПРФ предлагала ограничить новогодние праздники четырьмя днями — с 31 декабря по 3 января, а Рождество отмечать отдельно 7 января. С более жёстким предложением выступила ЛДПР. Депутаты этой партии предлагали ограничить число нерабочих праздничных дней тремя датами: 1 января — Новый год, 9 мая — День Победы и 12 июня — День России. Но парламентарии по итогам обсуждения приняли решение сохранить число праздничных дней.

Распределение выходных дней в году

Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре 2019 года. Об этом раннее сообщили в пресс-службе Роструда.

«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — с 2 по 4 ноября», — говорится в заявлении ведомства.

В соответствии с утверждённым производственным календарём в 2019 году у россиян будет 247 рабочих дней (шесть из них — укороченные) и 118 выходных (в том числе 14 праздничных дней).

Что касается 2020 года, то производственный календарь ещё не утверждён, но в конце мая стало известно, что январские праздники могут продлится не десять, как в предыдущем году, а восемь дней. Дело в том, что 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому они будут рабочими. А праздничные 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая.

Это решение пока не утверждено, документ должна рассмотреть Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Затем его должен подписать премьер-министр. Кроме того, ежегодно постановление правительства о распределении праздничных дней должно быть согласовано с профсоюзами и работодателями.