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«Оптимальный рабочий ритм»: на следующей неделе у россиян будет дополнительный выходной
03 июня 2019, 19:09 • 56 • В России
На следующей неделе у россиян будет на один рабочий день меньше, напомнили в Роструде. 12 июня в стране отмечается День России. При этом праздник выпал на среду, поэтому присоединять его к выходным не стали, чтобы сохранить оптимальный рабочий ритм, отмечают эксперты.
РИА Новости © Илья Питалев
Следующая рабочая неделя у россиян будет короткой. Среда, 12 июня, объявлена выходным днём.
«Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду», — приводит «Российская газета» заявление Роструда.
Кроме того, предшествующий выходному дню рабочий вторник будет сокращён на один час. Таким образом, в июне в общей сложности будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с RT отметила, что 12 июня — не просто дополнительный выходной, а значимое социальное событие.
«Оптимальный рабочий ритм»
Член совета Конфедерации труда России Олег Бабич, со своей стороны, пояснил, каким образом принимается решение об объявлении праздничного дня выходным и о том, нужно ли его отмечать именно в тот день недели, на который он выпадает, или же следует перенести.
По его словам, выходные и праздничные дни определяются законодательством, прежде всего Трудовым кодексом, в котором указано, в какие календарные даты работники будут отдыхать. Но правительство своим постановлением может так или иначе корректироваться эти даты в целях установления оптимального производственного ритма.
При переносе праздничных дней также учитывается мнение работодателей. Важно, чтобы дополнительные выходные дни не сбивали рабочий ритм, отмечает эксперт.
«Мы знаем, что в целом учитываются пожелания работодателей для установления наиболее оптимальных рабочих ритмов и рабочих режимов при использовании праздничных выходных дней. Соответственно, выходные — за счёт либо субботы, либо воскресенья — иногда переносятся к указанным праздникам, чтобы рабочие недели были более оптимально распределены», — заключил эксперт.
Напомним, в 2017 году депутаты Госдумы отклонили два законопроекта, в которых предлагалось сократить число нерабочих праздничных дней в России. С такими инициативами выступили две партии. КПРФ предлагала ограничить новогодние праздники четырьмя днями — с 31 декабря по 3 января, а Рождество отмечать отдельно 7 января. С более жёстким предложением выступила ЛДПР. Депутаты этой партии предлагали ограничить число нерабочих праздничных дней тремя датами: 1 января — Новый год, 9 мая — День Победы и 12 июня — День России. Но парламентарии по итогам обсуждения приняли решение сохранить число праздничных дней.
Распределение выходных дней в году
Следующие длинные выходные ждут россиян в ноябре 2019 года. Об этом раннее сообщили в пресс-службе Роструда.
«Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — с 2 по 4 ноября», — говорится в заявлении ведомства.
В соответствии с утверждённым производственным календарём в 2019 году у россиян будет 247 рабочих дней (шесть из них — укороченные) и 118 выходных (в том числе 14 праздничных дней).
Что касается 2020 года, то производственный календарь ещё не утверждён, но в конце мая стало известно, что январские праздники могут продлится не десять, как в предыдущем году, а восемь дней. Дело в том, что 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому они будут рабочими. А праздничные 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, будут перенесены на 4 и 5 мая.
Это решение пока не утверждено, документ должна рассмотреть Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Затем его должен подписать премьер-министр. Кроме того, ежегодно постановление правительства о распределении праздничных дней должно быть согласовано с профсоюзами и работодателями.
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