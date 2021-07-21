«Оптимальный комплект снаряжения»: специалисты «Калашникова» — об особенностях новой системы бронезащиты спецназа

В России и за рубежом испытывают значительный интерес к модульной разгрузочной системе (МРС) — новинке от компании «Группа 99», входящей в состав ГК «Калашников». Об этом в интервью RT рассказали в концерне. МРС представляет собой набор элементов бронезащиты для выполнения всех видов разведывательных и боевых задач. Это единственный в мире комплекс, который в зависимости от установленных модулей, защищает носителя от пуль и осколков, а также обеспечивает комфортное размещение боеприпасов и оборудования. По словам разработчиков, их детище превосходит по эргономике и удобству эксплуатации зарубежные аналоги. Модульную разгрузочную систему уже используют некоторые российские и иностранные спецподразделения.

Модульная разгрузочная система представляет собой широкий набор элементов, обеспечивающих защиту бойца от поражения пулями и осколками, а также позволяет эргономично разместить оборудование и боеприпасы. Комбинируя различные элементы этой системы, пользователь может сформировать оптимальный комплект снаряжения и при необходимости быстро его адаптировать для решения задач в условиях конспиративных действий, длительного или активного передвижения, близких огневых контактов.

Об особенностях МРС RT поговорил с руководителем направления по военно-техническому сотрудничеству концерна «Калашников» Владимиром Онокоем и начальником отдела разработки компании «Группа 99» Арсением Коваленко.

— Владимир, для начала расскажите, что такое модульная разгрузочная система? В чём её специфика?

Владимир Онокой: Наша модульная разгрузочная система — это новый уровень развития экипировки для многопрофильных спецподразделений. МРС позволяет наиболее эргономично распределить массу бронезащиты и боекомплекта, в том числе за счёт применения системы распределения веса.

Такое важное качество, как модульность, позволяет оперативно, в зависимости от внешних условий, задействовать необходимый элемент системы: установить дополнительную бронезащиту, при помощи подсумков разместить боекомплект, средства связи, медикаменты, инженерные средства и другое оборудование. МРС позволяет в кратчайшие сроки адаптировать экипировку бойца под специфику задания.

Почему это так важно? Один из примеров: группа спецподразделения проводит разведку в условиях длительного передвижения на местности — соответственно, снаряжение оптимально подобрано по массе. Но обстановка поменялась, и группе необходимо осуществить налёт на позиции противника. В таких условиях сотрудникам потребуется защита жизненно важных органов во фронтальной проекции, но с сохранением мобильности и «требований» к терморегуляции. Реализованный в МРС принцип модульности полностью решает подобные проблемы, позволяя за счёт унификации креплений установить дополнительные модули бронезащиты.

Совместимость модулей между бронежилетом скрытого ношения, разгрузочным жилетом и штурмовым бронежилетом позволяет сократить количество элементов в системе. Полный комплект МРС помещается в небольшую транспортировочную сумку. Приобретая такой комплект, заказчик полностью закрывает потребность сотрудников в экипировке.

Концерн «Калашников» впервые в мире предлагает весь комплект снаряжения для спецподразделений, буквально от «А» до «Я». Наряду с этим необходимо отметить, что из элементов системы можно сформировать решения для военнослужащего с любой военно-учётной специальностью. Благодаря эффективным техническим решениям МРС позволяет укомплектовать эргономичной экипировкой рядового пехотинца.

Разработчик изделия, компания «Группа 99», работает над адаптацией МРС по запросу ряда силовых ведомств. Новинки можно будет увидеть на международном военно-техническом форуме «Армия—2021».

— И всё же «Калашников» — далеко не единственное предприятие, продвигающее на международном рынке унифицированные между собой средства снаряжения. В чём ваши конкурентные преимущества? Чем МРС отличается от импортных аналогов?

— Системы средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ) мировых брендов, как правило, созданы с учётом особенностей задач, выполняемых подразделениями разных стран, и тактики противодействия угрозам.

При работе над МРС стояла задача, опираясь на анализ и статистику боевого применения отечественных подразделений, создать систему с лучшими эргономическими и функциональными решениями, предназначенную для наиболее эффективной реализации тактики российского спецназа во всех возможных условиях.

Один из вариантов носимого комплекта бойца спецподразделения

© Группа 99 - ГК «Калашников»

Прежде всего мы ориентированы на внутреннего потребителя, но готовы конкурировать и на международной арене. С нашей точки зрения, МРС не уступает и даже превосходит импортные аналоги прежде всего по эргономике.

Пользователь имеет возможность самостоятельно отрегулировать положение бронезащиты относительно жизненно важных органов. Это особенно важно в переменных условиях климата, где для создания условий оптимальной терморегуляции требуется постоянно менять объём утепляющих слоёв. Пользователь может отрегулировать бронежилет, не снимая его, под конкретный комплект одежды.

Эффективная система распределения веса, применяемая в бронежилете, не нарушает принципы эшелонирования снаряжения, позволяя всегда сохранить на себе минимально необходимый набор элементов защиты.

Модули дополнительной защиты шеи, плеч, рук и паха построены таким образом, что обеспечивают вместе с жилетом площадь защиты более 100 кв. дм без ограничения подвижности.

Модули сохраняют своё положение при различных видах активности, защищая сложные для оказания доврачебной помощи участки тела. Сотрудник спецподразделения может самостоятельно, не снимая бронежилет, произвести установку всех дополнительных модулей.

Если подводить некий итог, то МРС — это адаптация заимствованных и интеграция новых технических решений в сфере индивидуальной бронезащиты.

— Насколько мне известно, МРС был представлен на февральской международной выставке IDEX в Абу-Даби. Скажите, есть ли контракты на поставку системы?

— Изделие серьёзно заинтересовало как российские, так и иностранные структуры. Ряд отечественных и зарубежных подразделений уже используют МРС.

Наше преимущество в том, что мы максимально ориентированы на практические потребности бойцов и учитываем даже культурные особенности разных стран, о которых редко задумываются западные компании.

Например, в арабских странах не принято носить ремень, к которому чаще всего крепится кобура и подсумки под магазины. Поэтому пояс скрытого ношения — более универсальное решение. Он легко «прячется» под традиционной для Ближнего Востока мужской одеждой, да и обычной рубашкой, о чём более подробно может рассказать представитель «Группы 99».

Бронежилеты МРС

© ГК «Калашников»

— Арсений, неужели пояс скрытого ношения стал каким-то ноу-хау?

Арсений Коваленко: Скрытое размещение вооружения, боекомплекта и снаряжения — это целый комплекс мероприятий, именно поэтому в МРС выделен отдельный блок: система скрытого ношения (ССН). ССН так же, как и МРС, состоит из модулей, из которых пользователь может сформировать два вида пояса скрытого ношения и два бронежилета.

Если говорить про пояс скрытого ношения, то его особенность заключается в том, что он построен по модульному принципу — состоит из основы и съёмных подсумков для размещения снаряжения.

Исходя из условий, в которых ему предстоит действовать, и особенностей антропометрии, пользователь имеет возможность сформировать оптимальный набор. К примеру, это может быть минимальный сет из пистолета, двух пистолетных магазинов и средств связи.

Либо это будет, как мы его называем, «тяжёлый набор» с добавлением боекомплекта для автомата, либо пистолет-пулемёта, дымовой гранаты, медицинского снаряжения.

Оригинальная конструкция подсумков позволяет надёжно разместить снаряжение на пользователе как с доступом вверх, так и доступом вниз, что позволяет оперативно применять содержимое без лишних манипуляций (например, поднимать полы верхней одежды. — RT).

Бронежилеты из состава ССН визуально незаметны под привычной одеждой. Класс защиты зависит от установленного элемента бронезащиты: Бр1, Бр3 или Бр5. Можно также оперативно установить переднюю панель с дополнительным снаряжением.

При разработке ССН мы подразумевали, что изделия могут применяться не только для скрытого, но и для наружного ношения. Бронежилеты могут быть адаптированы, на них можно устанавливать дополнительные модули, что позволит их использовать экипажами бронемашин для действий на объектах транспорта.

Такой многофункциональности нам удалось достичь в том числе за счёт применения современных материалов и технологий.

— Из какого материала изготовлены бронеплиты на жилетах МРС?

— Бронезащита, элементы которой для нас производит компания «АРМОКОМ», делится на два основных вида: противоосколочная и противопульная.

Противоосколочная защита, в зависимости от элемента, изготавливается под заказ из нетканого нарезанного полиэтилена (СВМПЭ), либо из арамидного волокна российского производства.

Мы предъявляем повышенные требования по противоосколочной стойкости до 630 м/с (скорость полёта осколков. — RT), в сравнении с 550 м/с на штатных армейских бронежилетах, что позволяет обеспечить защиту от осколков ручных гранат, инженерных средств как российского, так и зарубежного производства массой 1,05 г.

Противопульная защита представлена двумя видами бронепанелей по классу защиты Бр3 и Бр5. Первый тип изготовлен из СВМПЭ, обеспечивает защиту по ГОСТ 34286-2017 от пистолетного патрона. Также она защищает от гражданских боеприпасов в промежуточном калибре. Бронепанель Бр3 при площади более 7,5 кв. дм имеет массу не более 1,8 кг.

Второй вид бронепанели изготовлен из оксида алюминия (Al2O3) — в простонародье «керамика». Она обеспечивает защиту от пяти попаданий патроном 7,62х54 с пулей со стальным термоупрочнённым сердечником с расстояния 10 м. Эта бронепанель при площади 7,5 кв. дм имеет массу не более 3,65 кг.

— Одна из главных претензий к российским бронежилетам предыдущего поколения заключалась в том, что они слишком тяжелы и совершенно не адаптированы к разным природно-климатическим условиям. Эту проблему решили в МРС?

— Применение в МРС бронепанелей по классу защиты Бр5 на текущий момент даёт пользователю максимально возможный уровень защиты. Однако это ведёт к увеличению массы комплекта. Для снижения нагрузки мы предлагаем пассивный экзоскелет — такое решение впервые применила американская компания Crye Precision.

Идея заключается в том, чтобы при помощи упоров перераспределить массу бронежилета со спины на пояс и бедра бойца, снижая утомляемость и позволяя транспортировать большие объёмы боекомплекта и снаряжения.

Разгрузочный узел в варианте комплектации МРС с максимальной площадью противоосколочной защиты и системой распределения веса

© Группа 99 - ГК «Калашников»

Мы адаптировали это решение, разместив внутри корсета бронеэлемент. Благодаря этому, в отличие от зарубежной системы, пользователь может оперативно отсоединить и закрепить пояс к упорам. Нововведение не нарушает принципа эшелонирования снаряжения, позволяет при снятом бронежилете оставлять на себе часть системы с минимальным набором необходимых элементов.

Мы проводим оценку эффективности данного решения, но уже сейчас на основе предварительных тестов можно говорить, что введение систем распределения веса кардинальным образом должно изменить оценку массы бронежилета.

Что касается адаптации изделия к применению в различных природно-климатических условиях, то пользователь МРС, не снимая его, может самостоятельно отрегулировать положение элементов бронежилета как по высоте, так и по объёму.