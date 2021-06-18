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«Оптика таких преимуществ не даёт»: чем уникальны новейшие российские коллиматорные прицелы

18 июня 2021, 08:45  •  70 • В России
В России завершилось создание высокоэффективного коллиматорного прицела ПКМ-75, сообщили в госкорпорации «Ростех». Изделие, разработанное подольским ЦНИИТОЧМАШ, может устанавливаться практически на все автоматы, в том числе оружие, которое используют спецподразделения РФ при штурмовых операциях. По своим характеристикам детище подмосковного предприятия превосходит представленные на рынке современные зарубежные аналоги. Помимо повышенной точности, ПКМ-75 обладает рекордным временем работы — более 50 тыс. часов. Как отмечают эксперты, коллиматорные прицелы имеют большое значение при ведении манёвренного боя на небольших дистанциях. В этом контексте появление ПКМ-75 аналитики называют серьёзным достижением российской оборонной промышленности.
 
Винтовка с установленным ПКМ-75 © Ростех
 

Специалисты АО «ЦНИИТОЧМАШ» (Подольск) в инициативном порядке создали новейший высокоточный универсальный коллиматорный прицел ПКМ-75, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Утверждается, что он превосходит по характеристикам современные зарубежные аналоги. Разработка будет представлена на международном военно-техническом форуме «Армия—2021», который пройдёт в конце августа в КВЦ «Патриот» (Кубинка).

«Изделие повысит точность стрельбы по движущимся целям, совместимо с прицелами ночного видения и превосходит зарубежные разработки, представленные на рынке вооружений», — говорится на сайте госкорпорации.

Как пояснили в «Ростехе», в современных коллиматорных прицелах используется специальная метка — марка «точка», точность которой измеряется в долях градуса — угловых минутах. От её размера зависит точность стрельбы.

«В отличие от существующих аналогов с прицельной меткой размером две минуты, новый прицел (ПКМ-75. — RT) имеет наименьшую марку «точку» размером всего в одну угловую минуту. Это значительно повысит точность стрельбы из оружия и позволит стрелять с большей дистанции», — отметили в госкорпорации.

Прицел предназначен для установки на стрелковом оружии, оснащённом планкой Пикатинни — широко распространённом в всём мире устройстве для крепления разнообразного дополнительного навесного оборудования. В российской армии и силовых ведомствах ПКМ-75 можно ставить на все модели автомата Калашникова, бесшумные автоматы «Вал», снайперскую винтовку «Винторез» и штурмовые автоматы, которые часто используют спецподразделения.

Новейший прицел уже прошёл предварительные испытания. ПКМ-75 может эксплуатироваться в сложных погодных условиях в температурном диапазоне от – 50°C до + 60 °C.  

Как ожидается, детище ЦНИИТОЧМАШ повысит точность стрельбы, особенно на дальних дистанциях. Ещё одно важное достоинство ПКМ-75 — это рекордный период непрерывной работы без замены элементов питания. Прицел способен функционировать более 50 тыс. часов и получать энергию от литиевых батарей повышенной ёмкости, которые ранее не использовались в РФ. 

«Развитие технологий»

По информации Минобороны РФ, коллиматорный прицел выполняет ряд важных функций в войсках. Он позволяет сократить время на подготовку новобранцев, повысить точность первого стрела, улучшить эффективность огня в сумерках, ночью, в тесных помещениях и из неустойчивых положений.

Как подчеркнул в беседе с RT преподаватель огневой подготовки, офицер запаса Владимир Курта, коллиматорный прицел лишён эффекта увеличения и фактически заменяет привычные механические приспособления — целик и мушку. Применение такого устройства оптимально в условиях боя на дистанциях в несколько десятков метров.

«Давно доказан положительный эффект от стрельбы с коллиматорным прицелом. При прицеливании нет необходимости закрывать один глаз, что приходится делать, когда установлен механический прицел или оптика. Таким образом стрелок получает возможность более чётко рассмотреть объект поражения с меньшим количеством физических манипуляций. К тому же, у бойца не сужается угол зрения», — пояснил Курта.

  • Прицел ПКМ-75
  • © Ростех

В целом, как отметил эксперт, коллиматорное приспособление ускоряет и упрощает процесс прицеливания. Оно одинаково полезно новичкам и опытным бойцам и потому может поставляться в различные силовые ведомства, общевойсковые и специальные подразделения.

В свою очередь, обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин в разговоре с RT отметил, что на сегодняшний день без коллиматорного прицела не обойтись при ведении манёвренных боевых действий на коротких и средних дистанциях.

«Коллиматорный прицел главным образом востребован при стрельбе в движении и из неудобного положения. По большому счёту он для этого и создавался. Оптика таких преимуществ не даёт — при её использовании стрелок должен находиться в неподвижном положении», — подчеркнул Бутырин.

Эксперт по огнестрельному оружию Максим Попенкер считает, что применение коллиматорных прицелов возможно практически в любых условиях.

«Идея массовой установки таких приспособлений — не новая, но ранее коллиматорными прицелами оснащались авиационные, миномётные и зенитные орудия. В последние десятилетия развитие технологий сделало их более компактными, что позволило устанавливать их на образцы стрелкового оружия», — пояснил в комментарии RT Попенкер.

«Удалось совершить серьёзное достижение»

 

Отметим, что в последние годы в российские войска — преимущественно в разведывательные и мотострелковые части — поступает несколько типов коллиматорных прицелов. Один из самых распространённых — 1П87, в котором реализован отличный от ПКМ-75 принцип прицеливания — по знаку сетки, подсветка которой в сумерках осуществляется радиолюминесцентным источником.

1П87 выпускается АО «Завод «Юпитер» (Новгородская область). Как говорят эксперты, этот прицел соответствует по качеству большинству зарубежных аналогов, но его недостатком является скромное время работы — 1 тыс. часов. В качестве элемента питания используются «пальчиковые» батарейки.

Также ВС РФ оснащаются современным прицелом 1П63, который предназначен для ведения огня в различное время суток модификациями автомата Калашникова, автоматом сверхбыстрой стрельбы АН-94 и ручными пулемётами РПКН, РПК-74Н и РПК-74М. Масса изделия составляет 0,6 кг, длина — 133 мм, ширина — 152 мм, высота — 68 мм.

  • Прицел открытого типа КП-СР2 на пистолете-пулемёте СР-2
  • © ЦНИИТОЧМАШ

«Прицел имеет двойную подсветку, не требующую специальной настройки. Он особенно полезен при проведении операций в тесных помещениях, где невозможно захватить цель обоими глазами», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Неармейские спецподразделения РФ оснащаются прицелом открытого типа КП-СР2. Он был разработан ЦНИИТОЧМАШ в рамках опытно-конструкторской работы «Вереск-П». Устройство устанавливается на пистолет-пулемёт СР-2, который даёт возможность вести эффективную стрельбу в городской застройке, коридорах помещений и транспорте.

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«Коллиматорный прицел КП-СР2 разработан специально для этого пистолета-пулемёта (СР-2. — RT), поэтому он не мешает складыванию оружия. По мнению экспертов, этот тип прицелов, который позволяет быстро навести оружие на цель, оставляя открытыми оба глаза — лучший выбор для короткого боя на близком расстоянии», — отмечается на сайте ЦНИИТОЧМАШ.

Александр Бутырин подчеркнул, что всем современным коллиматорным прицелам свойственны два основных недостатка — незначительный период работы и большая масса.

«Коллиматорный прицел потребляет энергию. Батарейки имеют свойство садиться, а военнослужащему несподручно носить их собой. Чтобы увеличить время работы, требуется интеграция новых источников питания. Также встречаются достаточно тяжёлые прицелы, что снижает манёвренность и удобство применения», — пояснил Бутырин.

Однако, с его точки зрения, российская промышленность достигла больших успехов в совершенствовании коллиматорных прицелов.

По информации «Ростеха», в настоящее время в спецподразделениях различных силовых структур РФ достаточно распространены коллиматорные изделия иностранного производства.

«Оптимальными по цене-качеству из многочисленных коллиматорных прицелов, предложенных на рынке стрелкового вооружения, по мнению экспертов, сейчас являются изделия американской фирмы Eotech и шведской Aimpoint… Потребность в коллиматорных прицелах у российских силовых структур остаётся высокой, при этом желательно, чтобы они входили в комплект всех видов стрелкового оружия», — сообщают в «Ростехе».

В то же время в госкорпорации подчёркивают, что российские предприятия способны производить изделия, не уступающие западным образцам и даже превосходящие их.

Так, Максим Попенкер отмечает, что ранее коллиматорные прицелы российского производства действительно оснащались слабыми аккумуляторами, а также характеризовались чрезмерными массогабаритными параметрами. Однако новейшие отечественные приспособления, как говорит эксперт, уже полностью соответствуют требованиям современного боя.

«Вряд ли ЦНИИТОЧМАШ будет лукавить по поводу характеристик ПКМ-75. 50 тыс. часов работы — это очень хороший показатель, избавляющий военнослужащих от массы проблем. Представленная подмосковным предприятием информация об этом коллиматорном прицеле позволяет сделать вывод о том, что его специалистам удалось совершить весьма серьёзное достижение», — резюмировал Попенкер.

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