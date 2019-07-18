Опрос выявил самых узнаваемых политиков на Украине

На Украине самыми узнаваемыми политиками являются украинский лидер Владимир Зеленский, экс-президент Пётр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Как сообщает Интерфакс-Украина, Зеленского знают 99,8% опрошенных, Порошенко — 99,6%, Тимошенко — 99,2%.

При этом премьер-министра Владимира Гройсмана знают 96,6% респондентов, лидера партии «Голос» и музыканта Святослав Вакарчука — 89,8%, основателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 89,5%, министра внутренних дел Арсена Авакова — 83,6%.

Ранее опрос показал, что деятельность Зеленского положительно оценивают 58% опрошенных, в то время как лишь 28% респондентов одобряют курс премьер-министра Владимира Гройсмана.