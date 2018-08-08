Опрос выявил лидеров президентского рейтинга на Украине

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг» с 20 июля по 3 августа.

Отмечается, что за Тимошенко готовы проголосовать 17,7% тех, «кто примет участие в голосовании».

За лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко проголосовали бы 10,7% респондентов, за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 8,5%, за действующего главу государства Петра Порошенко — 8,3%, за Владимира Зеленского — 8%.

«Тимошенко занимает сильные электоральные позиции практически во всех макрорегионах, с относительно более высокими показателями на западе, в центре и на юге», — говорится в сообщении.

Ранее проведённый опрос показал, что большинство жителей Украины не верят в честные выборы президента Украины в 2019 году.

В апреле также сообщалось, что Тимошенко лидирует в президентском рейтинге в стране.