Опрос в Запорожье: в войне в Донбассе виновна украинская власть

Гражданская война на юго-востоке Украины идёт уже четвёртый год. За эти годы в Донбассе погибли и покалечены десятки тысяч мирных жителей, ополченцев ДНР и ЛНР и военных ВСУ. Всё это время украинские СМИ не скупились на краски, когда писали о том, как «российские войска вторглись на Украину», как ополченцы «сами обстреливают» свои города и посёлки, как «доблестная украинская армия защищает всю Европу», иначе танки Путина стояли бы уже в Лиссабоне.

Казалось бы, через четыре года такой массированной информационной атаки большинство населения Украины должно видеть в России врага и винить её во всех бедах. Журналисты портала «061» Запорожья провели опрос на улицах города, во время которого задавали два вопроса: «Кто виноват в войне в Донбассе?» и «Что нужно сделать, чтобы прекратить войну?»

Ответы простых запорожцев повергли в шок украинских «патриотов» и укрепили надежды здравомыслящих украинцев.

Журналисты «061» уверяют: «Из этого видео мы ничего не вырезали, на видео – слова тех людей, которые согласились отвечать на вопросы, в хронологическом порядке».

Около двадцати человек приняли участие в опросе, подавляющее большинство из них назвали виновниками войны в Донбассе правительство Украины, президента Петра Порошенко и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Некоторые считали, что виноваты власти обеих стран – Украины и России. И только пара одиозных молодых людей, называющих себя гражданами России, и ещё один запорожец обвинили в разжигании войны Россию.

На второй вопрос также были получены практически одинаковые ответы – окончание войны возможно только дипломатическим путём.

Первая же женщина, остановленная на улице, сказала: «Виновато наше правительство. Я считаю, что можно было договориться с людьми. Война может закончиться, если наше правительство начнёт разговаривать с Донбассом».

«Кто виноват? Могу сразу вам сказать – Турчинов. Он объявил войну. Чтобы она закончилась, Порошенко должен приехать в Донецк и поговорить с Захарченко», – считает ещё одна жительница Запорожья.

Пара молодых мужчин, заявивших, что приехали из России, во всём обвиняют именно её: «Мы, бывшие россияне, считаем, что виновата Россия. Она будет создавать угрозу для всей Украины и для всех республик, которые она не способна отпустить из-за своих имперских замашек. Ответ один: Россию валить. Чтобы война закончилась, нужно уничтожить Россию».

«Украина и украинское правительство, потому что они первые пригнали туда танки, сделали разграничение. А люди там не хотят ни в Россию, ни с нами жить. Они хотят отдельно. Отделите их и забудьте – и не будет войны» – а это мнение ещё одной горожанки.

Две девушки ответили очень здраво: «Всем движет экономика. Если война не заканчивается, значит это выгодно всем. Если бы нашей стороне это было невыгодно, мы бы любыми способами завершили войну».

Впрочем, не все были готовы к диалогу, что неудивительно: на Украине нынче опасно открыто высказывать свои взгляды. Эти люди отвечали, что никого не обвиняют и не знают, кто начал войну.

«Мы виноваты, потому что допустили это. Если бы вы, девушка, меньше ходили с микрофоном, а больше делали, такого бы не было», – обвинил молодой человек журналиста и отказался дальше разговаривать.

Следующий мужчина заявил, что «виноват Порошенко, поскольку ведёт такую неграмотную политику, а сам зарабатывает на крови деньги, превращаясь из миллионера в миллиардера». И добавил, что «при этой верхушке война будет продолжаться».

Удивительно, но факт – все жители Запорожья, которым задавали вопросы, отвечали на русском языке и только под конец опроса появился единственный украиноязычный молодой человек.

«В первую очередь виновата украинская власть. Потому что мы проиграли гуманитарную войну на Востоке на основе украинского языка и истории Украины. Также это произошло исторически, поскольку, когда находилась в оккупации империи зла, как её очертили американцы, происходило переселение и выселение украинского народа, а также уничтожение путём искусственного метода, а именно голодомора», – поведал юноша на мове. И предложил свой рецепт окончания войны в Донбассе: «Нужно поднимать национальную сознательность и повышать уровень жизни, чтобы жители Донбасса сами вернулись в состав Украины». Рецепт, конечно, замечательный, но он больше из области ненаучной фантастики. Скорее уж Украина захочет присоединиться к республикам, поскольку на сегодня жизнь в ЛДНР налаживается, цены уже сравнялись с украинскими, а на некоторые продукты стали даже ниже. А уж если говорить об оплате «коммуналки», цены на которую на Украине выросли в 7-10 раз, а в Донбассе остались на уровне 2013 года, то сегодня многие украинцы уже с завистью начинают смотреть в сторону Донецка…

Последняя из опрошенных девушка сказала, наверное, самое главное: «Чтобы остановить войну, нужны мозги», хотя призналась, что политикой не интересуется.

В социальных сетях бурно обсуждают видеоролик опроса, размещённый на Youtube. Пользователи социальной сети Facebook из числа «патриотов» уже объявили город Запорожье «ватным и сепаратистским».

Виктор Зинченко из Запорожья шокирован ответами земляков: «Интересный опрос, результаты удручающие, конечно. И по телевизору они такого нахвататься не могли, потому что по телевизору такого нет, к счастью. А что они сидят в соцсетях, я сомневаюсь. Хотя, если племянник за шоколадку помог установить анонимайзер, то всё может быть». То есть это социальные сети виноваты, а тот вариант, что его земляки могут иметь собственное мнение, Виктор даже не рассматривает. Ему, кстати, тут же ответили: «Если провести такой же опрос в Днепре – результат будет тот же».

Ответ россиян удивил практически всех.

Виталий Шевченко из Запорожья пишет: «Интересно: русские (по акценту слышно) цитируют классиков украинского национализма. Ну и употребляют слова, значение которых наверняка не известно большинству других участников опроса».

«Я реально живу в тёпленьком «Фейсбуке». Вариант «Россия виновата» звучит только от бывших россиян», – удивляется пользователь Наталья Лобач.

По этому поводу даже шутят: «Ребята из РФ может от ФСБ под прикрытием, по методичке отвечали?»

Татьяна Гонченко, которая проводила опрос, прокомментировала в Facebook его результаты: «Казалось бы, простой вопрос на четвёртом году войны. Но реальность, как всегда, немного отличается от уютненького фейсбучека. И как-то с этим надо жить».

А журналист Алексей Мацука уверен, что нужно срочно организовывать диалог внутри общества: «Читаю отзывы по опросу запорожцев насчёт Донбасса. У нас как будто комментаторы живут в каком-то вымышленном мире фейсбука. Но это такое меньшинство, что грядущее большинство окажется лавиной. Это, по-моему, и есть следствие безответственности и головы в песке. Пора включать диалог внутри Украины и кидать все силы на это, почему этого не понимают? Иначе балканизация не за горами».

И никто из комментаторов не вспомнил, что Запорожье всегда был и остаётся русским городом, активных жителей которого (одновременно с Днепропетровском) начали «зачищать» еще в феврале-марте 2014 года. «Зачистка» заключалась в расстрелах в посадках за городом тех, кто мог повести за собой людей. Запорожье запугали точно так же, как потом, уже в июне 14-го, запугали Мариуполь.

Комментаторы в Facebook пишут, что «украинцы прозревают». А может быть, они просто устали бояться?