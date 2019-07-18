Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Европа собственными "измышлизмами" похоронила правду об MH17. Голландс...
Швеция решила защитить от российского десанта остров Готланд при помощи старья -...
«Ход движения поездов будет плавным и почти бесшумным»: строители завершили укла...
"Восхищаются пока тайно": Около 20 стран раздумывают над покупкой C-40...
Главная / Украина

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий

18 июля 2019, 21:24  •  70 • Украина
Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
 
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Уточняется, что в украинский парламент попадают «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

Согласно результатам опроса, остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.

Так, за «Слугу народа» готовы проголосовать 35,4% из всех респондентов и 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в голосовании и уже определился с выбором.

При этом за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерены проголосовать соответственно 10,7% и 13,3% опрошенных, за «Батькивщину» — 6,7% и 8,5%.

Ранее опрос показал, что кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины готовы поддержать 15,7% респондентов. 

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 22:39
«От легализации преступных доходов до давления на судей»: на Украине расследуют 11 уголовных дел в отношении Порошенко
18 июля 2019, 18:09
Около 60% украинцев одобряют курс Зеленского
18 июля 2019, 15:09
Додон: «Мы никогда не говорили, что Молдова войдёт в ЕС»
18 июля 2019, 14:54
Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на ЧМ
18 июля 2019, 18:09
Путин назвал диалог условием разрешения конфликта в Донбассе
18 июля 2019, 01:54
Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 июля 2019, 11:39
"Думаете, мы долго будем существовать?": Украинский генерал о масштабе российских учений в Крыму
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
13 июля 2019, 01:54
Ненавидел русский язык, предлагал обмануть Донбасс: Список "подвигов" украинского "Габунии" с 24 канала
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.