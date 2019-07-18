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Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят пять партий
18 июля 2019, 21:24 • 70 • Украина
Пять партий преодолевают 5%-ный проходной барьер на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологической службой Центра Разумкова.
© Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Уточняется, что в украинский парламент попадают «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».
Согласно результатам опроса, остальные партии не преодолевают 5%-ный барьер.
Так, за «Слугу народа» готовы проголосовать 35,4% из всех респондентов и 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в голосовании и уже определился с выбором.
При этом за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» намерены проголосовать соответственно 10,7% и 13,3% опрошенных, за «Батькивщину» — 6,7% и 8,5%.
Ранее опрос показал, что кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.
Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.
В начале июня президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что от нового состава Верховной рады зависит возможность нормализации отношений Украины и России.
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