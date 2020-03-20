Опрос. В первый раз в средний класс: президент отправил туда 70% россиян • 62 • Аналитика

Интервью Владимира Путина, в котором он высказал утверждение о том, что едва ли не три четверти (около 70%) жителей России можно отнести к так называемому среднему классу, изрядно озадачило наших соотечественников, с некоторым скепсисом воспринявших свежую новость о собственном уровне благосостояния. В первый раз в средний класс..



Вдобавок на главу государства со всех сторон напустились эксперты (в основном специалисты в экономике и социологии), с разной степенью смелости принявшиеся критиковать его слова.







Насколько прав президент в своих "расчетах"?

Прежде всего стоит отметить, что Владимир Владимирович в выступлении четко обозначил, в соответствии с какой методикой был выведен оглашенный им показатель. Всемирный банк склонен считать, что к среднему классу относятся все, имеющие доход в полтора прожиточных минимума (или МРОТ, что в нашей стране сейчас одно и то же). В 2008 году, к примеру, его специалисты по такой методике причисляли к «средней» категории 55,6% россиян. Сейчас этот уровень повысился. Впрочем, в другом источнике все тот же Всемирный банк заявляет уже нечто совершенно иное: мол, средний уровень достатка в мире следует отсчитывать от ежемесячного дохода в 3 с половиной тысячи долларов. Соответственно, похвастать им могут не более 8% жителей земного шара.



Проблема в данном случае, скорее всего, состоит в том, что как и само по себе понятие «средний класс», так и методики определения принадлежности к нему имеют множество различных толкований при полном отсутствии единого для всех эталона. Бедность и богатство, равно, как и количество средств, необходимых для достойной жизни в Германии или Франции, – это одно, в России – другое. Позволю себе заметить, что где-то, допустим, в Уганде – совершенно третье... Подходов к определению столько, что их обобщенно можно свести к нескольким основным.



Прежде всего это расчет с помощью арифметических инструментов. Берем ту или иную «минималку», установленную в разных государствах на совершенно различных уровнях, или, к примеру «медианный» уровень заработной платы в стране, умножаем на некий умозрительный коэффициент (полтора, два, три) и получаем численность среднего класса.



Такой способ многими экспертами считается явно манипулятивным, неточным и не дающим возможности сравнивать уровень жизни населения не то что в разных странах, а даже в различных регионах одного и того же государства, если оно достаточно велико (та же Россия, к примеру).



Гораздо более жизненным является определение среднего класса как прослойки людей, способной удовлетворять не только наиболее насущные свои потребности (в еде, самой необходимой одежде, предметах гигиены и т.п.), но и имеющих возможность «что-то большее себе позволить». К примеру, путешествия, развлечения, более дорогую технику или другие вещи, не являющиеся предметами первой необходимости. Немаловажной тут является и возможность платить за определенные социальные услуги (лечение, образование), делать сбережения.



Некоторые авторы считают обязательным условием принадлежности к обсуждаемой нами социальной группе наличие у ее представителей непременно стабильных и легальных источников доходов, а также накоплений, которые могут позволить им не бояться впасть в бедность достаточно длительное время даже при условии утраты постоянной работы. Ряд социологов делит средний класс на «старый» и «новый». К первому они относят собственников пусть даже самого мелкого бизнеса, а ко второму (все более увеличивающемуся в последнее время) – наемных работников высокой квалификации, хорошо оплачиваемых и имеющих солидный социальный статус. Наибольшей изощренности в дифференциации достигли в Соединенных Штатах, где средний класс делят на три, а то и четыре, подкласса — от высшего до низшего. И между прочим, в США к этой категории относят, по разным оценкам, от 30% до 40% жителей.



Как же все-таки обстоит дело в России? Позволю себе повториться: по разным (очень разным!) методикам подсчета, применявшимся в разное время Всемирным банком, «Альфа-банком», российским Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), наконец, швейцарским банком Credit Suisse, числа расходились в разы. По порядку перечисленных выше организаций: 70%, 37%, 19% и 4,1%. Какая из них ближе к истине? Каждый волен судить сам, исходя из собственных реалий и имеющегося круга общения и личных доходов.



P.S. Предлагается опрос, исходя из которого появится возможность составить картину процента представителей среднего класса (по крайней мере, на отдельно взятой площади и исходя из честности читателей, дающих ответ). Интервью Владимира Путина, в котором он высказал утверждение о том, что едва ли не три четверти (около 70%) жителей России можно отнести к так называемому среднему классу, изрядно озадачило наших соотечественников, с некоторым скепсисом воспринявших свежую новость о собственном уровне благосостояния. В первый раз в средний класс..Вдобавок на главу государства со всех сторон напустились эксперты (в основном специалисты в экономике и социологии), с разной степенью смелости принявшиеся критиковать его слова.Прежде всего стоит отметить, что Владимир Владимирович в выступлении четко обозначил, в соответствии с какой методикой был выведен оглашенный им показатель. Всемирный банк склонен считать, что к среднему классу относятся все, имеющие доход в полтора прожиточных минимума (или МРОТ, что в нашей стране сейчас одно и то же). В 2008 году, к примеру, его специалисты по такой методике причисляли к «средней» категории 55,6% россиян. Сейчас этот уровень повысился. Впрочем, в другом источнике все тот же Всемирный банк заявляет уже нечто совершенно иное: мол, средний уровень достатка в мире следует отсчитывать от ежемесячного дохода в 3 с половиной тысячи долларов. Соответственно, похвастать им могут не более 8% жителей земного шара.Проблема в данном случае, скорее всего, состоит в том, что как и само по себе понятие «средний класс», так и методики определения принадлежности к нему имеют множество различных толкований при полном отсутствии единого для всех эталона. Бедность и богатство, равно, как и количество средств, необходимых для достойной жизни в Германии или Франции, – это одно, в России – другое. Позволю себе заметить, что где-то, допустим, в Уганде – совершенно третье... Подходов к определению столько, что их обобщенно можно свести к нескольким основным.Прежде всего это расчет с помощью арифметических инструментов. Берем ту или иную «минималку», установленную в разных государствах на совершенно различных уровнях, или, к примеру «медианный» уровень заработной платы в стране, умножаем на некий умозрительный коэффициент (полтора, два, три) и получаем численность среднего класса.Такой способ многими экспертами считается явно манипулятивным, неточным и не дающим возможности сравнивать уровень жизни населения не то что в разных странах, а даже в различных регионах одного и того же государства, если оно достаточно велико (та же Россия, к примеру).Гораздо более жизненным является определение среднего класса как прослойки людей, способной удовлетворять не только наиболее насущные свои потребности (в еде, самой необходимой одежде, предметах гигиены и т.п.), но и имеющих возможность «что-то большее себе позволить». К примеру, путешествия, развлечения, более дорогую технику или другие вещи, не являющиеся предметами первой необходимости. Немаловажной тут является и возможность платить за определенные социальные услуги (лечение, образование), делать сбережения.Некоторые авторы считают обязательным условием принадлежности к обсуждаемой нами социальной группе наличие у ее представителей непременно стабильных и легальных источников доходов, а также накоплений, которые могут позволить им не бояться впасть в бедность достаточно длительное время даже при условии утраты постоянной работы. Ряд социологов делит средний класс на «старый» и «новый». К первому они относят собственников пусть даже самого мелкого бизнеса, а ко второму (все более увеличивающемуся в последнее время) – наемных работников высокой квалификации, хорошо оплачиваемых и имеющих солидный социальный статус. Наибольшей изощренности в дифференциации достигли в Соединенных Штатах, где средний класс делят на три, а то и четыре, подкласса — от высшего до низшего. И между прочим, в США к этой категории относят, по разным оценкам, от 30% до 40% жителей.Как же все-таки обстоит дело в России? Позволю себе повториться: по разным (очень разным!) методикам подсчета, применявшимся в разное время Всемирным банком, «Альфа-банком», российским Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), наконец, швейцарским банком Credit Suisse, числа расходились в разы. По порядку перечисленных выше организаций: 70%, 37%, 19% и 4,1%. Какая из них ближе к истине? Каждый волен судить сам, исходя из собственных реалий и имеющегося круга общения и личных доходов.P.S. Предлагается опрос, исходя из которого появится возможность составить картину процента представителей среднего класса (по крайней мере, на отдельно взятой площади и исходя из честности читателей, дающих ответ). Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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