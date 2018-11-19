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Опрос: украинцы считают провальной работу Кличко на посту мэра Киева
19 ноября 2018, 11:54 • 54 • Украина
Украинский канал NewsOne провёл опрос зрителей в прямом эфире, во время которого выяснилось, что большинство людей считают работу мэра Киева Виталия Кличко провальной.
РИА Новости
Отмечается, что из 7850 человек, принявших участие в опросе, 95% выразили недовольство работой Кличко и лишь 5% положительно оценили его деятельность на посту мэра Киева.
«95% говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда — это беда для города», — заключил ведущий программы.
Ранее в Киеве прошли акции протеста из-за отсутствия отопления.
В середине сентября Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, так как ещё не реализовал свои планы на нынешнем посту.
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