Опрос: украинцы считают провальной работу Кличко на посту мэра Киева

Украинский канал NewsOne провёл опрос зрителей в прямом эфире, во время которого выяснилось, что большинство людей считают работу мэра Киева Виталия Кличко провальной.

Отмечается, что из 7850 человек, принявших участие в опросе, 95% выразили недовольство работой Кличко и лишь 5% положительно оценили его деятельность на посту мэра Киева.

«95% говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда — это беда для города», — заключил ведущий программы.

Ранее в Киеве прошли акции протеста из-за отсутствия отопления.

В середине сентября Кличко заявил, что пока не собирается баллотироваться в президенты Украины, так как ещё не реализовал свои планы на нынешнем посту.