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Опрос: Только 34% финнов не видят причин не любить Россию

26 октября 2021, 10:00  •  28 • Политика
Опрос, проведённый финской аналитической организацией Eva, показал, что только 34% жителей Финляндии не видят причин не любить Россию. В остальном с 2012 года ситуация значительно усугубилась.
На сегодняшний день только 34% финнов положительно относятся к России, при этом аналогичный показатель 2012 года равнялся 63%. При этом сегодня 45% жителей соседней страны негативно относятся к России, в то время как аналогичный показатель 2012 года составлял всего 19%. Также опрос показал, что около 60% финнов считают, что от нашей страны исходит военная угроза.
Как прокомментировал в беседе с РБК данные опроса политолог, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, такие цифры связаны в первую очередь с тем имиджем России, с которым страна предстаёт в западных СМИ. Он отметил, что западные СМИ "выставляют Россию как государство-агрессор", которое хочет изменить сложившийся мировой порядок после событий тридцатилетней давности. В связи с этим, когда такой негатив присутствует на страницах печати, в соцсетях, "то понятно, что большинство населения не разбирается в деталях и не интересуется профессионально политикой, поэтому переваривает и глотает то, что дают".

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