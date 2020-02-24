Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине

Уровень электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» в феврале упал на 9% по сравнению с показателями января — до 36%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра имени Разумкова.

«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.

В то же время, как показало исследование, за этот период вырос рейтинг партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» (с 0,9% до 2%) и «Батькивщина» (с 8% до 10%).

Тем не менее, как отмечают авторы опроса, если бы выборы в Верховную раду проходили в ближайшее время, наибольшую поддержку получила бы партия «Слуга народа».

Ранее опрос Международного исследовательского центра «BURI-Украина» показал падение уровня доверия украинцев к действующей власти.

Так, премьеру Алексею Гончаруку не доверяют 78,2% опрошенных, его правительству — 74,8%.

Украинскому парламенту, согласно опубликованным данным, не доверяют 66,5% респондентов, его спикеру Дмитрию Разумкову — 46,1%.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом заявил о готовности к снижению своей популярности в случае принятия жёстких, но правильных решений.