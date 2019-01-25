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Опрос показал шансы Тимошенко и Порошенко пройти во второй тур выборов

25 января 2019, 01:39  •  85 • Украина
Кандидат политических наук, профессор Сергей Штепа, озвучивая результаты социологического опроса, заявил, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и украинский президент Пётр Порошенко пройдут во второй тур президентских выборов на Украине.
 
РИА Новости
 

«Среди потенциальных кандидатов, которые планируют принять участие в выборах, лидирует Юлия Тимошенко. Её рейтинг составляет 17,4% опрошенных, планирующих принять участие в выборах. Рейтинг Петра Порошенко составляет 17,1% опрошенных... Именно эти два кандидата и выходят во второй тур», — сказал социолог в эфире «5 канала».

Ранее Тимошенко заявила, что она выйдет во второй тур выборов президента страны вместе с Порошенко, но у него при этом нет шансов на победу против неё.

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