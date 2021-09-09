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Опрос показал политические предпочтения россиян перед выборами в ГД

09 сентября 2021, 20:55  •  37 • Политика
На выборах в Государственную думу, которые пройдут с 17 по 19 сентября, явка составит 48-51%. Соответствующий прогноз 9 сентября представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Как показал опрос, за партию «Единая Россия» намерено проголосовать 29,4% опрошенных россиян, за КПРФ — 16,5% ответивших. Партии ЛДПР отдают предпочтение 10%, партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,5%, партии «Новые люди» — 5,2% опрошенных.
На основании этих данных ВЦИОМ подготовил прогноз о результатах выборов в ГД. Согласно ему, в Госдуму пройдут пять партий: «Единая Россия» (42%), КПРФ (19%), ЛДПР (11%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (8%), «Новые люди» (5%).
За непарламентские партии, по прогнозу ВЦИОМ, проголосуют около 19% россиян.
Согласно телефонному опросу компании ИНСОМАР, в рейтинге среди политических партий лидирует «Единая Россия» — за нее готовы проголосовать 45,1% избирателей. За партию КПРФ планируют проголосовать 18,6% опрошенных, за ЛДПР — 12% отвечавших.
«57% опрошенных выразили готовность принять участие в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ, 14% избирателей не планируют голосовать. Прогноз явки избирателей составляет 50–52%», — говорится в результатах опроса.
Ранее в четверг на полях Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) эксперты представили расчетные прогнозы на результаты голосования предстоящих выборов в Госдуму.
На мероприятии выступил Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры. Он представил прогноз по федеральному округу, основанный на последних данных Фонда общественного мнения. По его словам, «Единая Россия» получит 50% голосов, КПРФ — 23%, ЛДПР и «Справедливая Россия» по 18% и 8 % соответственно.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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