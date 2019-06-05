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Опрос показал отношение украинцев к возможному членству в ЕС и НАТО

05 июня 2019, 13:24  •  138 • Украина
На Украине 62% граждан выступают за членство страны в Евросоюзе, больше половины — за интеграцию в НАТО. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на результаты опроса, проведённого Социологической группой «Рейтинг».
 
Reuters
 

Как отмечается, против вступления Украины в ЕС выступают 22% украинских граждан, против членства в НАТО 31%.

При выборе нескольких векторов экономической интеграции — 57% опрошенных поддерживают вступление Украины в ЕС, 24% — равноудаленность от России и Запада.

Опрос проводился с 29 мая по 3 июня среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше, было опрошено 2 тыс. респондентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что курс на достижение полноценного членства в НАТО и ЕС «остаётся неизменным».

Бывший украинский лидер Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал действующему главе государства налаживать диалог с Москвой.

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