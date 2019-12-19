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Опрос показал отношение украинцев к конфликту в Донбассе

19 декабря 2019, 16:54  •  184 • Украина
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали отношение украинцев к конфликту в Донбассе.
 
© РИА Новости
 

«Почти две трети опрошенных поддерживают дипломатические пути решения проблемы в Донбассе: 38% поддерживают идею прекращения военных действий и признания территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 22% — за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Только 8% респондентов за их полное отделение», — указывается в заявлении.

Уточняется, что продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти в Донбассе поддерживают 16% опрошенных.

Опрос проводился с 13 по 17 декабря, в нём приняли участие 2500 респондентов.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что стороны конфликта в Донбассе подтвердили приверженность прекращению огня в регионе по итогам встречи контактной группы в Минске.

16 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.

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