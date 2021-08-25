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Опрос показал отношение россиян к выступлению Путина на съезде «Единой России»

25 августа 2021, 20:40  •  54 • Политика
У большинства опрошенных россиян сложилось положительное впечатление от выступления президента России Владимира Путина на съезде партии «Единая Россия». Об этом свидетельствуют данные всероссийского телефонного опроса россиян и фокус-групп, опубликованные ВЦИОМом в среду, 25 августа.
Так, согласно результатам опроса, 79% респондентов положительно оценили выступление президента, 11% ответили, что впечатление было отрицательным, а 5% остались безразличны.
Интересно смотреть на выступление президента было 79% опрошенным. По результатам опроса, абсолютное большинство участников (87%) считают поднятые президентом темы важными и значимыми, кроме того, 64% отметили, что российский лидер понимает их проблемы.
Помимо этого большинство опрошенных россиян (75%) посчитали слова Путина на выступлении честными и искренними, 84% заметили, что президент выразил свою позицию четко и понятно.
В целом россияне позитивно оценили предложения президента. Наибольшую поддержку вызвали инициативы о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тыс. рублей (90%), о создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья (89%), а также о развитии профилактических осмотров населения по всей стране для выявления людей, которым надо вовремя оказывать медицинскую помощь (89%).
Кроме того, опрошенные отметили важность таких предложений, как внедрение современного оборудования и современных технологий в школах и в медицинских учреждениях (87%), а также выстраивание системы поддержки семей с детьми вплоть до 16–17 лет (86%).
Отмечается, что исключительно положительные эмоции при просмотре выступления Путина испытали 77% участников фокус-групп и половина участников изменила свое отношение к партии «Единая Россия» в лучшую сторону.
Президент России Владимир Путин 22 и 24 августа выступил на двух пленарных заседаниях съезда партии «Единая Россия», в ходе которых затронул ряд актуальных вопросов, а также обсудил предложения россиян по усовершенствованию программы партии.
Так, 22 августа глава государства предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Это действие должно коснуться всех пенсионеров, в том числе и работающих, подчеркнул президент. Кроме того, российский лидер заявил, что считает нужным, чтобы аналогичные меры коснулись военнослужащих, только им будет положена выплата в 15 тыс. рублей.
Также российский лидер подчеркнул необходимость подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, предложенные министром обороны РФ, генералом армии Сергеем Шойгу.
24 августа глава государства назвал заботу о людях пожилого возраста одним из главных приоритетов властей страны, а также отметил необходимость подготовки программы поддержки занятости людей с ограниченными возможностями.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В частности, своих кандидатов в 2021 году выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина». Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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