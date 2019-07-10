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Опрос показал лидеров рейтинга кандидатов на пост премьера Украины
10 июля 2019, 11:54 • 239 • Украина
Украинцы видят новым премьером страны главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии.
Reuters
Как передаёт агентство «Украинские новости», Бойко новым премьером Украины видят 12,8% опрошенных, Тимошенко — 12,3%, действующего председателя правительства Владимира Гройсмана — 9,6%.
Среди респондентов 7,7% назвали главу партии «Сила и честь» Игоря Смешко, 4% — лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука.
Также в рейтинг попал бывший министр обороны Анатолий Гриценко (3,5%). Затруднились ответить 37,6%.
Опрос проводился среди 2004 респондентов, проживающих в 129 населённых пунктах Украины, с 25 июня по 7 июля.
Опубликованный в начале июня опрос также показал, что Бойко лидирует в рейтинге кандидатов на пост премьер-министра с 12,9% голосов.
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