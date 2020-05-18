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Опрос показал, как УССР жилось в составе Советского Союза

18 мая 2020, 07:55  •  46 • Украина


Telegram-канал Украина.ру провел опрос, благодаря которому выяснил, как жилось Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) в составе СССР. Результат опроса был опубликован в воскресенье, 17 мая

Так, всего 8% читателей считают, что УССР плохо жилось в составе Советского Союза. А 92% участников опроса проголосовали за вариант «хорошо».
Украинская ССР вошла в состав СССР в 1922 году, подписав Договор об образовании СССР, создавший на территории бывшей Российской Империи единое государство.

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