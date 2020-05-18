Опрос показал, как УССР жилось в составе Советского Союза

Telegram-канал Украина.ру провел опрос, благодаря которому выяснил, как жилось Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) в составе СССР. Результат опроса был опубликован в воскресенье, 17 маяТак, всего 8% читателей считают, что УССР плохо жилось в составе Советского Союза. А 92% участников опроса проголосовали за вариант «хорошо».Украинская ССР вошла в состав СССР в 1922 году, подписав Договор об образовании СССР, создавший на территории бывшей Российской Империи единое государство.