|
Опрос показал, как УССР жилось в составе Советского Союза
18 мая 2020, 07:55 • 46 • Украина
Telegram-канал Украина.ру провел опрос, благодаря которому выяснил, как жилось Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) в составе СССР. Результат опроса был опубликован в воскресенье, 17 мая
Украинская ССР вошла в состав СССР в 1922 году, подписав Договор об образовании СССР, создавший на территории бывшей Российской Империи единое государство.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 мая 2020, 01:55
|
12 мая 2020, 06:55
|
17 мая 2020, 08:55
|
17 мая 2020, 00:55
|
16 мая 2020, 21:55
|
14 мая 2020, 14:55
|
15 мая 2020, 01:55