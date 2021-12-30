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Опрос показал будущего президента Украины: "Нахохотались? Теперь послушайте"
30 декабря 2021, 11:50 • 313 • Политика
На Украине социологическая служба Центра Разумкова провела опрос среди граждан страны. У украинцев попытались выяснить, за кого бы они проголосовали, если бы от участия в выборах отказались бы действующие политики. Пользователи Cети предположили, что жители Украины уже "нахохотались" с Зеленским и теперь хотят "послушать о красивой жизни".
По данным опроса, тройку лидеров возглавил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон - за него отдали бы голос 27,2% респондентов, ещё 19,7% проголосовали бы за журналиста Виталия Портникова, а 11,9% - за телеведущую Наталью Мосейчук.
Среди "избранных" народом в президенты также оказался телеведущий и врач Евгений Комаровский, телепутешественник и журналист Дмитрий Комаров, певец Олег Винник и боксёр Виталий Ломаченко.
Уточняется, что 22,9% опрошенных затруднились дать ответ, а около 40% и вовсе отказались кого-либо выбирать.
Пользователи Cети подняли на смех такой выбор респондентов.
"Нахохотались с клоуном, теперь хотят болтуна о красивой жизни послушать", - пишет пользователь Yury Karel, намекая на Владимира Зеленского и Дмитрия Гордона соответственно.
"Сомневаюсь, что много желающих голосовать за Гордона. Подсовывают несуществующее мнение", - предполагает Анна Холина.
"Каждый народ имеет таких кумиров, которых заслуживает", - констатировал Павел Власов.
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