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Опрос: почти половина молодых украинцев желают покинуть страну

18 декабря 2018, 21:09  •  75 • Украина
Издание «Укринформ» со ссылкой на опрос, проведённый Центром Разумкова, сообщает, что среди опрошенных молодых людей в возрасте до 29 лет доля желающих уехать с Украины составляет 47% (против 38% тех, кто этого не планирует).
 
©pixabay.com
 

При этом отмечается, что большая часть принявших участие в исследовании не собираются покидать страну.

«63% опрошенных не собираются уезжать с Украины. 13% респондентов выразили намерение выехать на временное проживание и вернуться, когда ситуация в стране улучшится, 7% готовы выехать на постоянное жительство, другие не определились с ответом», — сказал заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко.

Опрос проводился в июне. Участие в нём принял 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, около 80% жителей Украины винят в социально-экономических проблемах действующую власть страны.

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