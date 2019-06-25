Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нас пытаются стравить! Разве вы не видите? Всемирный Русский Народный Собор обра...
Новое правительство Молдовы пошло в наступление на Приднестровье
Депутат Госдумы оценил уход украинской делегации с заседания ПАСЕ
Трамп заявил, что может ударить по Ирану без одобрения конгресса
Главная / Украина

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

25 июня 2019, 14:24  •  10 • Украина
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
 
Reuters
 

Как сообщает «СТРАНА.ua», таковы результаты опроса, который был проведён Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы». 

Уточняется, что за партию президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 45,3% определившихся с выбором. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%.

Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%), а замыкают пятёрку «Европейская солидарность» (8,4%) и «Голос» (6,8%).

Остальные политсилы, согласно исследованию, не преодолевают проходной барьер в 5%.

Опрос проводился с 13 по 19 июня. В нём приняли участие 3 тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации на парламентские выборы Коммунистической партии Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



10
Источник
Похожие новости
25 июня 2019, 07:54
В США планируют обучать украинцев «свободной и независимой» журналистике
25 июня 2019, 11:09
Гройсман поддержал идею сокращения состава Рады
25 июня 2019, 11:24
Новое правительство Молдовы пошло в наступление на Приднестровье
24 июня 2019, 20:24
Медведев: после смены президента Украины есть шанс урегулирования ситуации в этой стране
24 июня 2019, 15:39
Сторонники партии Саакашвили устроили митинг у здания ЦИК в Киеве
24 июня 2019, 18:54
«Политика компромисса»: как руководство Советского Союза перенесло столицу УССР из Харькова в Киев
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
25 июня 2019, 08:09
"Не выпускать под любым предлогом": Десятки тысяч украинцев не могут покину...
25 июня 2019, 08:09
Пытавшемуся сорвать выступление серба в ПАСЕ Гончаренко припомнили его фото возле мер...
25 июня 2019, 01:39
Россия загнала Грузию в финансовый штопор. Порошенко решил помочь
25 июня 2019, 01:39
"Там море, цитрусовые, солнце, сосны!": Военный эксперт указал путь российс...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
25 июня 2019, 01:39
Грузия опомнилась за 3 дня: В Тбилиси заявили о готовности поговорить с Москвой
23 июня 2019, 10:39
Президент Грузии, назвавшая Россию "врагом" и "оккупантом", внезапно вспомнила о российских туристах
19 июня 2019, 05:54
Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость
23 июня 2019, 13:54
"Ни туристов, ни денег, ничего от вас не надо!" Грузинские бизнесмены приготовились к разорению - СМИ
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Геращенко "взорвалась" на возвращение России в ПАСЕ
21 июня 2019, 03:24
Провальная линия с Путиным 2019 – вопросы, на которые Путин не смог ответить
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.