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Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду
25 июня 2019, 14:24 • 10 • Украина
Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Reuters
Как сообщает «СТРАНА.ua», таковы результаты опроса, который был проведён Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».
Уточняется, что за партию президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 45,3% определившихся с выбором. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%.
Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%), а замыкают пятёрку «Европейская солидарность» (8,4%) и «Голос» (6,8%).
Остальные политсилы, согласно исследованию, не преодолевают проходной барьер в 5%.
Опрос проводился с 13 по 19 июня. В нём приняли участие 3 тыс. респондентов старше 18 лет.
Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации на парламентские выборы Коммунистической партии Украины.
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