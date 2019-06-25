Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.

Как сообщает «СТРАНА.ua», таковы результаты опроса, который был проведён Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и центром «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».

Уточняется, что за партию президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 45,3% определившихся с выбором. Следом за ней идёт фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,1%.

Третью позицию в опросе занимает «Батькивщина» (8,8%), а замыкают пятёрку «Европейская солидарность» (8,4%) и «Голос» (6,8%).

Остальные политсилы, согласно исследованию, не преодолевают проходной барьер в 5%.

Опрос проводился с 13 по 19 июня. В нём приняли участие 3 тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее в ЦИК Украины отказали в регистрации на парламентские выборы Коммунистической партии Украины.