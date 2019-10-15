Опрос: отношение россиян к Украине улучшилось

С февраля по сентябрь 2019 года число россиян, считающих своё отношение к Украине хорошим, возросло в полтора раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Левада-Центра» и Киевского международного института социологии.

Отмечается, что о положительном отношении к Украине заявили 56% жителей России, из них 9% подчеркнули, что относятся к соседней стране «очень хорошо». Это является максимальным показателем с апреля 2014 года.

Исследование свидетельствует о том, что на Украине и в России большинство респондентов позитивно относятся к соседней стране.

Большая часть участников исследования полагают, что обе страны должны быть независимыми и дружественными, а также иметь открытые границы.

Социолог «Левада-Центра» Карина Пипия считает, что доминирование плохого отношения россиян к Украине было переломлено после избрания украинским президентом Владимира Зеленского и первых шагов к взаимодействию между странами.

Ранее менее 50% украинцев назвали сотрудничество с МВФ полезным.