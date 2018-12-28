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Опрос: большинство жителей Украины недовольны работой Порошенко
28 декабря 2018, 21:54 • 68 • Украина
По данным опроса центра социологических исследований «София», большинство жителей Украины не одобряют работу президента страны Петра Порошенко и недовольны деятельностью украинского правительства.
Reuters
Об этом сообщают «Украинские новости».
Согласно результатам опроса, 59,8% опрошенных не одобряют работу главы государства, а 22,1% «скорее не одобряют», при этом 10,7% «скорее одобряют».
Что касается деятельности правительства, к ней относятся позитивно 6,8% украинцев, 86,9% респондентов не одобряют работу кабмина.
Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным опроса центра социологических исследований «София», лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
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