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Опрос: большинство жителей Украины недовольны работой Порошенко

28 декабря 2018, 21:54  •  68 • Украина
По данным опроса центра социологических исследований «София», большинство жителей Украины не одобряют работу президента страны Петра Порошенко и недовольны деятельностью украинского правительства.
 
Reuters
 

Об этом сообщают «Украинские новости».

Согласно результатам опроса, 59,8% опрошенных не одобряют работу главы государства, а 22,1% «скорее не одобряют», при этом 10,7% «скорее одобряют».

Что касается деятельности правительства, к ней относятся позитивно 6,8% украинцев, 86,9% респондентов не одобряют работу кабмина.

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным опроса центра социологических исследований «София», лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.

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