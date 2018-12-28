Опрос: большинство жителей Украины недовольны работой Порошенко

По данным опроса центра социологических исследований «София», большинство жителей Украины не одобряют работу президента страны Петра Порошенко и недовольны деятельностью украинского правительства.

Об этом сообщают «Украинские новости».

Согласно результатам опроса, 59,8% опрошенных не одобряют работу главы государства, а 22,1% «скорее не одобряют», при этом 10,7% «скорее одобряют».

Что касается деятельности правительства, к ней относятся позитивно 6,8% украинцев, 86,9% респондентов не одобряют работу кабмина.

Ранее стало известно, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, по данным опроса центра социологических исследований «София», лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.