|
Опрос: большинство украинцев недовольны деятельностью Порошенко на посту президента
04 июля 2018, 18:24 • 43 • Украина
Подавляющая часть граждан Украины (78%) не одобряет деятельность Петра Порошенко на посту президента страны.
©Christian Thiel globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра «София», опубликованные на сайте организации.
«Подавляющая часть (78%) опрошенных так или иначе не одобряют работу Петра Порошенко на позиции президента Украины», — говорится в исследовании.
При этом позитивно к деятельности президента относятся 16,5% респондентов.
Также большая часть украинцев не поддерживает работу правительства Украины. Деятельность украинского кабмина «категорически не одобряют» 70,2% опрошенных.
Положительно к работе правительства Владимира Гройсмана отнеслись 21,6% граждан.
На вопрос о ситуации в стране большая часть (65,1%) граждан отметила, что дела на Украине «идут в неправильном направлении». 26,7% опрошенных отметили, что им хватает средств только на еду. Для 6,8% денег не достаточно даже на продукты питания.
Ранее результаты опроса показали, что большинство украинцев не верят в честные президентские выборы в 2019 году.
Подпишитесь на нас
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
29 июня 2018, 08:24
|
03 июля 2018, 00:09
|
02 июля 2018, 09:56
|
29 июня 2018, 15:09
|
02 июля 2018, 00:24
|
02 июля 2018, 06:40
|
01 июля 2018, 02:39