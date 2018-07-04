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Опрос: большинство украинцев недовольны деятельностью Порошенко на посту президента

04 июля 2018, 18:24  •  43 • Украина
Подавляющая часть граждан Украины (78%) не одобряет деятельность Петра Порошенко на посту президента страны.
 
©Christian Thiel globallookpress.com
 

Об этом свидетельствуют данные опроса социологического центра «София», опубликованные на сайте организации.

«Подавляющая часть (78%) опрошенных так или иначе не одобряют работу Петра Порошенко на позиции президента Украины», — говорится в исследовании.

При этом позитивно к деятельности президента относятся 16,5% респондентов.

Также большая часть украинцев не поддерживает работу правительства Украины. Деятельность украинского кабмина «категорически не одобряют» 70,2% опрошенных.

Положительно к работе правительства Владимира Гройсмана отнеслись 21,6% граждан.

На вопрос о ситуации в стране большая часть (65,1%) граждан отметила, что дела на Украине «идут в неправильном направлении». 26,7% опрошенных отметили, что им хватает средств только на еду. Для 6,8% денег не достаточно даже на продукты питания.

Ранее результаты опроса показали, что большинство украинцев не верят в честные президентские выборы в 2019 году.

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