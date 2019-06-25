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Опрос: более 70% украинцев выступают за прямой диалог с Россией
25 июня 2019, 14:24 • 13 • Украина
Более 70% украинцев считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен пойти на прямой диалог с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса института социальных исследований им. Александра Яременко и центра «Социальный мониторинг «Украина сегодня: вызовы и перспективы».
РИА Новости
Как передаёт телеканал «112 Украина», респондентам был задан вопрос, должен ли глава государства ради восстановления мира на востоке страны пойти на прямой диалог с Москвой.
Отмечается, что 40,4% опрошенных ответили: «Безусловно да», ещё 30%: «Скорее да».
18,7% граждан против прямого диалога, ещё 10,9% затруднились ответить.
В рамках исследования были опрошены 3 тыс. респондентов.
Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Москвой и выполнению Минских соглашений.
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН оценил идею референдума о мирных договорённостях с Россией.
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