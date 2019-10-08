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Опрос: более 70% украинцев против снятия моратория на продажу земли

08 октября 2019, 22:54  •  62 • Украина
Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.
 
© Павел Пахоменко РИА Новости
 

В исследовании отмечается, что данную инициативу поддерживают 19% опрошенных, а 8% не определились со своей позицией по этому вопросу.

В соответствии с результатами опроса, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам поддерживают ещё меньше — всего 13%, а против этого выступают 81% опрошенных. 

Также указывается, что 74% респондентов считают, что решение по поводу продажи земель сельскохозяйственного назначения на Украине должно приниматься на всеукраинском референдуме, 17% украинцев не поддерживают эту идею.

Ранее правительство Украины одобрило законопроект о земельной реформе. Документ будет передан на рассмотрение Верховной рады.

Вместе с этим депутаты Одесского областного совета потребовали от президента Украины Владимира Зеленского, Верховной рады и правительства страны не допустить продажу сельскохозяйственных земель.

Украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Подробнее по теме — в материале RT.

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